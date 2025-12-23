KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Kapu Tibor: Alig várom már édesanyám mákos babájkáját!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 12:42
A Jónak lenni jó! két nagykövetével, Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával váltottunk pár szót a kulisszák mögött. Kapu Tibor elárulta, hogyan zajlik majd a családi karácsony és mit vár a legjobban.
A Jónak lenni jó! egész napos műsorfolyama során a kulisszák mögött találkoztunk a két űrhajós nagykövettel. Cserényi Gyula még a délelőtti órákban érkezett, Kapu Tiborra az este 10 órai nyilvános beszélgetés végéig kellett várnunk, de megérte, mert sikerült pár szót váltani velük.

Kapu Tibor
Kapu Tibor: Hétfőn még van egy kis dolgom, aztán irány haza karácsonyra! (Fotó: Fodor Erika)

Cserényi Gyula a feleségével és két gyermekével érkezett, akik közül a kisfiú rögtön büszkén elújságolta, hogy őt ugyanúgy hívják, mint az apukáját. Nóri, a húga pedig az aszalt gyümölcsből készített "űrgolyók" után érdeklődött, amivel őt és édesanyját, Dianát is megkínáltuk. Természetesen Cserényi Gyula is megkóstolta a kifejezetten a két űrhajós nagykövetnek, Kapu Tibornak és neki készített, karácsonyi, mandulás és mákos "űrgolyónak" nevezett édességet - mondván, ezeket még akár az űrbe is fel lehetne vinni és ott fogyasztani. 

Cserényi Gyula a családjával érkezett. Felesége, kisfia és kislánya is megkóstolta a mandulás és mákos, aszaltgyümölcsös űrgolyókat (Fotó: Fodor Erika)

A család azért is kísérte el édesapát a műsorba, hogy addig is együtt lehessenek. Cserényi Gyula elmondta: nagyon várják már a karácsonyt, amikor végre otthon van, együtt az egész család. Hozzátette, édesapaként könnyű volt azonosulnia a Jónak lenni jó! idei kedvezményezettje, a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány támogatásával.  

Sikert arattak az űrgolyók az űrhajós nagyköveteknél (Fotó: Fodor Erika)

A gyerekek a jövő. Talán egyik legfontosabb dolgunk, hogy a gyerekeinknek segítséget nyújtsunk, példát mutassunk és ha tudunk, akkor segítsünk máshol is

- mondta az űrhajós nagykövet, miután megmutatta gyermekeinek a tévéstúdiót és az ott lévő csodákat.

Kapu Tibor szignója mellé írtuk fel kedvenc karácsonyi süteménye nevét (Fotó: Fodor Erika)

Kapu Tibor Nyíregyházán tölti a karácsonyt

Az ezúttal "KEGYES földi szolgálatot" teljesítő másik űrhajós nagykövet késő estére ért be az adás fináléjába. Kapu Tibor elmondta: nagy boldogság, hogy e mellé az ügy mellé állhatott és kötelességének tartja, hogy segítsen. Bevallotta ugyanakkor, hogy a számos más feladata miatt kicsit elfáradt mostanra, és már alig várja, hogy mehessen a családjához.

Kapu Tibor dedikál este 10-kor (Fotó: Fodor Erika)

Még van egy kis dolgom, aztán indulok haza Nyíregyházára, az édesanyámhoz

- mondta az űrhajós. Kérdésünkre, hogy mivel várják otthon, mi a kedvenc karácsonyi sütije, Kapu Tibor rávágta - olyan ízesen, hogy azonnal kedvet kapjon az ember a kóstolásához -, hogy a mákos babájka!

Kapu Tibor kedvenc karácsonyi süteménye a mákos babájka, de azért szívesen megkóstolta munkatársunk űrgolyócskáit is (Fotó: Fodor Erika)

Eredetileg bobájka, de mifelénk babájkának mondjuk. Olyasmi, mint a mákos guba, de nem szárított kifliből készítjük, hanem a tésztát is külön sütjük hozzá

- tudtuk meg. Kíváncsiak voltunk az elnevezés eredetére is.

Nálunk, Szabolcsban a Kapu nevűeknek majdnem mindnek van szlovák rokonsága, de nem tudom pontosan a név eredetét. Mindenesetre mi még ezt is máshogy mondjuk: "o"helyett "a"-val: babájka

- mesélte az űrhajós, akivel még a közös szabolcsi származás kapcsán megbeszéltünk néhány jellegzetes tájszólási fordulatot is. Ezek után külön örültünk, hogy az egyik fajta űrgolyó mákos volt, amit Kapu Tibor el is vitt magával haza.

Kapu Tibort választotta a közmédia az Év Emberének 2025-ben

Kiemelkedő szakmai teljesítménye, a magyar tudomány és innováció nemzetközi rangjának erősítése, valamint példamutató emberi magatartása elismeréseként idén Kapu Tibor Magyar Szent István-renddel kitüntetett gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutatóűrhajósát választotta a közszolgálati média a Közmédia Év Embere Díjra. A rangos elismerést a díjazott 2026 elején veszi át.

Nézd meg Kapu Tibor űrutazásának legizgalmasabb pillanatait:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
