Kapu Tibor: Alig várom már édesanyám mákos babájkáját!

A Jónak lenni jó! egész napos műsorfolyama során a kulisszák mögött találkoztunk a két űrhajós nagykövettel. Cserényi Gyula még a délelőtti órákban érkezett, Kapu Tiborra az este 10 órai nyilvános beszélgetés végéig kellett várnunk, de megérte, mert sikerült pár szót váltani velük.

Kapu Tibor: Hétfőn még van egy kis dolgom, aztán irány haza karácsonyra! (Fotó: Fodor Erika)

Cserényi Gyula a feleségével és két gyermekével érkezett, akik közül a kisfiú rögtön büszkén elújságolta, hogy őt ugyanúgy hívják, mint az apukáját. Nóri, a húga pedig az aszalt gyümölcsből készített "űrgolyók" után érdeklődött, amivel őt és édesanyját, Dianát is megkínáltuk. Természetesen Cserényi Gyula is megkóstolta a kifejezetten a két űrhajós nagykövetnek, Kapu Tibornak és neki készített, karácsonyi, mandulás és mákos "űrgolyónak" nevezett édességet - mondván, ezeket még akár az űrbe is fel lehetne vinni és ott fogyasztani.

Cserényi Gyula a családjával érkezett. Felesége, kisfia és kislánya is megkóstolta a mandulás és mákos, aszaltgyümölcsös űrgolyókat (Fotó: Fodor Erika)

A család azért is kísérte el édesapát a műsorba, hogy addig is együtt lehessenek. Cserényi Gyula elmondta: nagyon várják már a karácsonyt, amikor végre otthon van, együtt az egész család. Hozzátette, édesapaként könnyű volt azonosulnia a Jónak lenni jó! idei kedvezményezettje, a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány támogatásával.

Sikert arattak az űrgolyók az űrhajós nagyköveteknél (Fotó: Fodor Erika)

A gyerekek a jövő. Talán egyik legfontosabb dolgunk, hogy a gyerekeinknek segítséget nyújtsunk, példát mutassunk és ha tudunk, akkor segítsünk máshol is

- mondta az űrhajós nagykövet, miután megmutatta gyermekeinek a tévéstúdiót és az ott lévő csodákat.

Kapu Tibor szignója mellé írtuk fel kedvenc karácsonyi süteménye nevét (Fotó: Fodor Erika)

Kapu Tibor Nyíregyházán tölti a karácsonyt

Az ezúttal "KEGYES földi szolgálatot" teljesítő másik űrhajós nagykövet késő estére ért be az adás fináléjába. Kapu Tibor elmondta: nagy boldogság, hogy e mellé az ügy mellé állhatott és kötelességének tartja, hogy segítsen. Bevallotta ugyanakkor, hogy a számos más feladata miatt kicsit elfáradt mostanra, és már alig várja, hogy mehessen a családjához.

Kapu Tibor dedikál este 10-kor (Fotó: Fodor Erika)

Még van egy kis dolgom, aztán indulok haza Nyíregyházára, az édesanyámhoz

- mondta az űrhajós. Kérdésünkre, hogy mivel várják otthon, mi a kedvenc karácsonyi sütije, Kapu Tibor rávágta - olyan ízesen, hogy azonnal kedvet kapjon az ember a kóstolásához -, hogy a mákos babájka!