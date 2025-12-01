Orbán Viktor és Kapu Tibor a kulisszák mögött: izgalmas videó került elő

November 26-án rendezték meg először a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadták a Mandiner-díjakat. Az Év Magyar Közéleti Személyisége Kapu Tibor lett, a gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral. A Mars kolonizálásáról és a politikai polarizációról is beszélgettek, ám most az ezt megelőző percekről posztolt a miniszterelnök.
A felvételt, amelyen Kapu Tibor többek között elmondja a miniszterelnöknek, hogy ő valójában vásárosnaményi, Orbán Viktor tette közzé Facebook-oldalán. A felvételből az is kiderül, mikor költözött Kapu Tibor Budapestre:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.