Orbán Viktor és Kapu Tibor a kulisszák mögött: izgalmas videó került elő

November 26-án rendezték meg először a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadták a Mandiner-díjakat. Az Év Magyar Közéleti Személyisége Kapu Tibor lett, a gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral. A Mars kolonizálásáról és a politikai polarizációról is beszélgettek, ám most az ezt megelőző percekről posztolt a miniszterelnök.

A felvételt, amelyen Kapu Tibor többek között elmondja a miniszterelnöknek, hogy ő valójában vásárosnaményi, Orbán Viktor tette közzé Facebook-oldalán. A felvételből az is kiderül, mikor költözött Kapu Tibor Budapestre: