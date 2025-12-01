Tisza-Adó14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor és Kapu Tibor a kulisszák mögött: izgalmas videó került elő

Kapu Tibor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 01. 12:58
Mandiner-díjOrbán Viktor
Te tudod, honnan indult Kapu Tibor? Orbán Viktornak ezt is elárulta.
Bors
A szerző cikkei

November 26-án rendezték meg először a Mandiner Díjátadó Gálát, amelyen átadták a Mandiner-díjakat. Az Év Magyar Közéleti Személyisége Kapu Tibor lett, a gálán Kapu Tibor rendhagyó interjút készített Orbán Viktorral. A Mars kolonizálásáról és a politikai polarizációról is beszélgettek, ám most az ezt megelőző percekről posztolt a miniszterelnök.

A felvételt, amelyen Kapu Tibor többek között elmondja a miniszterelnöknek, hogy ő valójában vásárosnaményi, Orbán Viktor tette közzé Facebook-oldalán. A felvételből az is kiderül, mikor költözött Kapu Tibor Budapestre:

