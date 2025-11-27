„Meghaltam, és ami utána történt, megdöbbentett - az életem soha nem lesz már ugyanaz”

Egy férfi elmondta, hogy élete nem lesz már ugyanolyan, mert miután meghalt, találkozott Jézussal. Jason Janice összeesett, amikor a daganatai megrepedtek és megtöltötték vérrel a tüdejét. Kis híján örökre elaludt.
Ami a kórházban történt a férfivel, az megrémítette. 1970-ben született egy cseppet sem katolikus családban, így fiatalon hátat fordított a vallásnak. Két házassága volt, két gyermeke és unokái. 2020. április 2-án azonban minden megváltozott, amikor hazament a munkából és vacsora közben hirtelen légzési nehézségek léptek fel nála, és vért kezdett el felköhögni. Felhívta volt feleségét, aki ápolónő, és elmondta neki, hogy rosszul érzi magát, lefekszik pihenni. A következő pillanatban már az intenzív osztályon ébredt fel, orvosok vették körül, kezeit és lábait az ágyhoz kötözték, mindenütt csövek voltak.
A fájdalom minden eddigi élményemet felülmúlta. Egyszerűen brutális volt. Úgy éreztem, mintha ötmilliárd tonna nehezedne a mellkasomra
- idézi szavait a Mirror.
Azonban amikor balra nézett, volt még valaki a szobában. Nem látta, de érezte őt. A jelenlét napokig vele maradt, akinek könyörögni kezdett az életéért, majd hirtelen a plafonon érezte magát. „Láttam a testemet az ágyon fekve!” - mondta.
Hirtelen a falon is átlátott, egy mező jelent meg előtte, és csak szeretetet érzett.
Állandó fényben voltam, a legcsodálatosabb fényben és szeretetben.
Nem volt több fájdalom. Olyan fajta szeretetet érzett, ami állítása szerint nem létezik ebben a világban. „Egy gondolat villant belém – milyen szép nap lenne meghalni.”
Ekkor hirtelen megjelent egy másik lény. „Azonnal felismertem azt az energiát. Azonnal. Jézus volt az.” Ezután egy erős nyomást érzett és Jézus visszajuttatta a lelkét a testébe. Arra ébredt fel később, hogy az orvosok és ápolónők kétségbeesetten próbálják feléleszteni. Jason egy ideig halott volt, de magához tért és felépült, életszemlélete azonban örökre megváltozott.
