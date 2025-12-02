Még nagyobb és még színesebb lett Böbi néni mesevilága

Ismét fényárba borult a nyugdíjas pedagógus otthona Dányban. Böbi néni háza idén még szebb és díszesebb lett.
Hat éve pattant ki az ez ötlet Böbi néni fejéből. Akkor még csak egy kis Betlehemet állított az otthona elé, amit később Erdélybe ajándékozott.
A Böbi néni mesevilága azóta évről évre egyre fényesebb és szebb. Hangodi Erzsébet karácsonykor a gyerekeknek akar vele örömet okozni.
Nagyon szeretem a a karácsonyt, egész évben készülök rá. Folyamatosan azon töröm a fejem, hogy mivel tehettem még szebbé. Év közben vásárolom az új díszeket, és november végén minden évben haza jön a fiam Németországból, és együtt díszítjük fel
– mondja elérzékenyülve Böbi néni. Amikor kitalálta a mesevilágot, nem is sejtette, hogy ennyire népszerű lesz, és az ország minden sarkából elzarándokolnak Dányba, hogy részesei lehessenek a karácsonyi csodának.
Leginkább a gyerekeknek szeretne örömöt okozni a ház feldíszítésével, ezért a 300 világítófényrúd mellett rengeteg csokoládét, cukorkát is beszerzett, hogy megajándékozhassa őket.
Álmomban sem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. Megéri csinálni, mert hatalmas élmény mikor meglátom a gyermekek mellett még a felnőttek szemében a csillogás, mikor megpillantják a mesevilágom
– zárja a beszélgetést Böbi néni, aki szeretettel várja a kicsiket és a nagyokat is Dányba a mesevilágába. Böbi néni karácsonyi mesevilága egészen vízkeresztig látogatható.
