Még nagyobb és még színesebb lett Böbi néni mesevilága

Ismét fényárba borult a nyugdíjas pedagógus otthona Dányban. Böbi néni háza idén még szebb és díszesebb lett.

Ünnepi fénybe borult Böbi néni háza Dányban Fotó: Tumbász Hédi

Hat éve pattant ki az ez ötlet Böbi néni fejéből. Akkor még csak egy kis Betlehemet állított az otthona elé, amit később Erdélybe ajándékozott.

A gyerekeknek szeretne örömet okozni Böbi néni Fotó: Tumbász Hédi

A Böbi néni mesevilága azóta évről évre egyre fényesebb és szebb. Hangodi Erzsébet karácsonykor a gyerekeknek akar vele örömet okozni.

Imádják a gyermekek Böbi néni mesevilágátFotó: Tumbász Hédi

Nagyon szeretem a a karácsonyt, egész évben készülök rá. Folyamatosan azon töröm a fejem, hogy mivel tehettem még szebbé. Év közben vásárolom az új díszeket, és november végén minden évben haza jön a fiam Németországból, és együtt díszítjük fel

– mondja elérzékenyülve Böbi néni. Amikor kitalálta a mesevilágot, nem is sejtette, hogy ennyire népszerű lesz, és az ország minden sarkából elzarándokolnak Dányba, hogy részesei lehessenek a karácsonyi csodának.

A télapónak is elküldhetik a gyerekek a leveleiket Fotó: Tumbász Hédi

Leginkább a gyerekeknek szeretne örömöt okozni a ház feldíszítésével, ezért a 300 világítófényrúd mellett rengeteg csokoládét, cukorkát is beszerzett, hogy megajándékozhassa őket.

Álmomban sem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz. Megéri csinálni, mert hatalmas élmény mikor meglátom a gyermekek mellett még a felnőttek szemében a csillogás, mikor megpillantják a mesevilágom

– zárja a beszélgetést Böbi néni, aki szeretettel várja a kicsiket és a nagyokat is Dányba a mesevilágába. Böbi néni karácsonyi mesevilága egészen vízkeresztig látogatható.