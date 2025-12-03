Furcsán viselkedett kutyája, életveszélyes betegséggel diagnosztizálták a nőt

Egy nő megdöbbentő diagnózist kapott röviddel azután, hogy kutyája furcsán kezdett viselkedni körülötte. Azonban nem ez volt az első olyan eset, hogy kedvence megjósolta betegségét.

Kutyája figyelmeztette a nőt az életveszélyes betegségre. (Képünk illusztráció) Fotó: In Green / Shutterstock

Kutyája szimatolta ki az életveszélyes betegséget

Kenzie Kinney Seymour életét 2 éves mentett kutyája, Sunny mentette meg, miután a négylábú barátja hirtelen nyugtalanul kezdett viselkedni körülötte. A 31 éves nő szerint egy dologra különösen odafigyelt kedvence, mégpedig a nyakára.

Érezte, hogy valami nincs rendben... Nem hagyta abba a nyüszítést, a túlzott nyalogatást, folyton a hátamra, a nyakamra és a vállamra támaszkodott.

- magyarázta Kenzie.

A fiatal ő egy videót is megosztott Sunny viselkedéséről, ami mára már óriási nézettségnek örvend. A felvételen a kutya mögötte ült, miközben a fejét vállára hajtja.

Egy nappal azelőtt, hogy agyi aneurizmát diagnosztizáltak nálam, a kutyám folyamatosan mögöttem volt, és nem hagyta békén a nyakamat.

- írta videójához.

Nem ez volt az első eset, hogy megmentette gazdája életét

Azonban úgy tűnik, Sunnynak van egyfajta múltja azzal kapcsolatban, hogy megjósolja gazdája egészségügyi problémáit.

Ugyanezt csinálja a lábammal is, amiben állandó, krónikus vérrög károsodás van. Mindig idegőrlő, amikor Sunny ennyire ideges lesz, mert ez nem normális nála, és tudom, hogy érzékeny az egészségügyi problémáimra.

Kenzie videójára rengetegen reagáltak, és többen is hasonló tapasztalatokról számoltak be, amelyek során háziállataik figyelmeztették őket arra, hogy valami nincs rendben.

Nemrég hasonló élményben volt részem, egy kiképzetlen kutya jelzett nekem. Képes volt megjósolni egy ájulásos epizódot, mielőtt még éreztem volna, és potenciálisan megmentett attól, hogy órákig tartó eszméletvesztéssel küzdjek.

- írta az egyik felhasználó.

Esküszöm, anyám kutyája megérezte a növekvő agydaganatom szagát, és nem akart meghalni, mert tudta, hogy beteg vagyok.

- tette hozzá egy másik.

Viszont ezek nem véletlenek, ugyanis a kutyák képesek megérezni a gazdájukban bekövetkező változásokat, amelyek figyelmeztethetik őket egy lehetséges egészségügyi problémára. Egy tanulmány például kimutatta, hogy a kutyák képesek kimutatni a COVID-19-et emberekben. A hat vizsgált víruskereső kutya 94 százalékos sikerrel szimatolta ki a vírust - írta a Unilad.