Garantált a boldogság: 5 szuper karácsonyi ajándékötlet kutyásoknak

Akinek van kutyusa, az tudja: ezek a kis lények családtagok, társak, olykor terápiás segítők is egyben. A legtöbb kutyás számára a karácsony nemcsak arról szól, hogy ők mit kapnak, hanem arról is, hogy mit kap a kutya. Ezért nehéz kitalálni, vajon mi a legjobb és legegyedibb ajándékötlet kutyásoknak. Egy új póráz? Egy gumicsirke? Lehet, hogy örülni fog neki, de ha idén valami személyesebbel, szerethetőbbel lepnéd meg, akkor ezekre a tippekre érdemes ránézned.

Egy közös fotózás vagy egy kutyabarát kiruccanás szuper ajándékötlet kutyásoknak

Fotó: Shutterstock

Karácsonyi ajándékötlet kutyásoknak? Nem is olyan egyszerű!

Közös fotózás a kutyával

Nem, nem a klasszikus, beállított műtermi fotóra gondolunk. Hanem egy laza, szabadtéri vagy otthoni fotózásra, ahol az igazi kapcsolatukat örökíti meg a profi fotós. Egy ilyen ajándék egyszerre élmény és emlék. És biztos, hogy nem porosodik majd a szekrényben, hanem bekeretezve ott lesz a falon vagy a nappaliban.

Portré a kutyáról

Egy illusztráció, amit egy művész készít a kedvenc fotó alapján, szép ajándék. Lehet elegáns vagy bohókás, fekete-fehér vagy színes, realisztikus vagy rajzfilmszerű. Vannak, akik digitálisan csinálják, mások akvarellben, ceruzával vagy akár hímzéssel. Készíttethetünk a szeretett kutyus fotójával és nevével ellátott személyes bögrét, tányért is. Kedves és hasznos ajándék. Csak rajtad múlik melyiket választod, melyik stílus passzol a gazdi személyiségéhez.

Kutyabarát szállásfoglalás

Ha a gazdi szeret utazni kedvencével, biztosan örülni fog egy szuper kiruccanásnak. Például utalvány egy kutyabarát szálláshelyre vagy kutyás kávézóba, és máris megvan az ajándék, amit garantáltan használni is fognak.

A karácsony nemcsak a gazdiknak, a kutyáknak is élmény

Fotó: Shutterstock

Autós ülésvédő huzat

Ha már utazás, mutatunk még egy remek ötletet kutyásoknak, akik gyakran szállítják autóval a kedvencüket. Nekik bizonyára jól jön egy strapabíró autós üléshuzat, amely rengeteg takarítástól kíméli meg a gazdit. Praktikus és figyelmes ajándék, amiért biztosan hálás lesz!

Kisállat portré medál

Lepd meg kutyás barátnődet egy a bájos medállal, vagy barátodat egy kulcstartóval szeretett kutyusa portréjával. Választhatsz fényképes változatot vagy gravíroztathatod is a portrét. Ez egy szívhez szóló ajándék, amely az összetartozást és a szeretetet jelképezi.

Összeillő kiegészítők

Az igazi gazdik teljes összhangban élnek szőrös kedvencükkel. Válassz nekik összeillő kiegészítőket, például színben passzoló nyakörv-póráz szettet a kutyusnak, és hozzá illő sálat vagy sapkát a gazdinak. A mintás kutyakendő, a gazdinak ugyanolyan hajgumi pedig garantáltan mosolyt csal az ünnepelt arcára, és különleges ajándék lesz.