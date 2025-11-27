Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Virgil névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Karácsonyi ajándékötlet kutyásoknak

Garantált a boldogság: 5 szuper karácsonyi ajándékötlet kutyásoknak

tipp
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 09:45
karácsonyajándékötletKutyásokkutya
Kutyás gazdiknak ajándékot választani nem is olyan egyszerű, mint az elsőre tűnik. Ha idén karácsonykor valami igazán szívhez szóló, személyes meglepetést szeretnél adni nekik, ez a néhány szuper ajándékötlet kutyásoknak garantáltan betalálnak. Nézd meg az összeállításunkat!
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Akinek van kutyusa, az tudja: ezek a kis lények családtagok, társak, olykor terápiás segítők is egyben. A legtöbb kutyás számára a karácsony nemcsak arról szól, hogy ők mit kapnak, hanem arról is, hogy mit kap a kutya. Ezért nehéz kitalálni, vajon mi a legjobb és legegyedibb ajándékötlet kutyásoknak. Egy új póráz? Egy gumicsirke? Lehet, hogy örülni fog neki, de ha idén valami személyesebbel, szerethetőbbel lepnéd meg, akkor ezekre a tippekre érdemes ránézned.

Jól bevélt ajándékötlet kutyásoknak
Egy közös fotózás vagy egy kutyabarát kiruccanás szuper ajándékötlet kutyásoknak
Fotó: Shutterstock 

Karácsonyi ajándékötlet kutyásoknak? Nem is olyan egyszerű!

  • Közös fotózás a kutyával

Nem, nem a klasszikus, beállított műtermi fotóra gondolunk. Hanem egy laza, szabadtéri vagy otthoni fotózásra, ahol az igazi kapcsolatukat örökíti meg a profi fotós. Egy ilyen ajándék egyszerre élmény és emlék. És biztos, hogy nem porosodik majd a szekrényben, hanem bekeretezve ott lesz a falon vagy a nappaliban.

  • Portré a kutyáról

Egy illusztráció, amit egy művész készít a kedvenc fotó alapján, szép ajándék. Lehet elegáns vagy bohókás, fekete-fehér vagy színes, realisztikus vagy rajzfilmszerű. Vannak, akik digitálisan csinálják, mások akvarellben, ceruzával vagy akár hímzéssel. Készíttethetünk a szeretett kutyus fotójával és nevével ellátott személyes bögrét, tányért is. Kedves és hasznos ajándék. Csak rajtad múlik melyiket választod, melyik stílus passzol a gazdi személyiségéhez.

  • Kutyabarát szállásfoglalás 

Ha a gazdi szeret utazni kedvencével, biztosan örülni fog egy szuper kiruccanásnak. Például utalvány egy kutyabarát szálláshelyre vagy kutyás kávézóba, és máris megvan az ajándék, amit garantáltan használni is fognak.

Karácsonyi ajándékozás kutyával
A karácsony nemcsak a gazdiknak, a kutyáknak is élmény
Fotó: Shutterstock 
  • Autós ülésvédő huzat

Ha már utazás, mutatunk még egy remek ötletet kutyásoknak, akik gyakran szállítják autóval a kedvencüket. Nekik bizonyára jól jön egy strapabíró autós üléshuzat, amely rengeteg takarítástól kíméli meg a gazdit. Praktikus és figyelmes ajándék, amiért biztosan hálás lesz!

  • Kisállat portré medál 

Lepd meg kutyás barátnődet egy a bájos medállal, vagy barátodat egy kulcstartóval szeretett kutyusa portréjával. Választhatsz fényképes változatot vagy gravíroztathatod is a portrét. Ez egy szívhez szóló ajándék, amely az összetartozást és a szeretetet jelképezi.

  • Összeillő kiegészítők

Az igazi gazdik teljes összhangban élnek szőrös kedvencükkel. Válassz nekik összeillő kiegészítőket, például színben passzoló nyakörv-póráz szettet a kutyusnak, és hozzá illő sálat vagy sapkát a gazdinak. A mintás kutyakendő, a gazdinak ugyanolyan hajgumi pedig garantáltan mosolyt csal az ünnepelt arcára, és különleges ajándék lesz.

Az alábbi videóban szakértő magyarázza el az ajándékozás pszichológiáját:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu