„Az apám már nem kísérhet az oltárhoz, te tetted ezt velünk” – soha nem bocsát meg apja gyilkosának az összetört tinédzser

Szívszorító szavakat mondott egy fiatal lány annak a szörnyetegnek, aki egy minden előzmény nélküli szupermarketi támadásban megölte az édesapját. A 43 éves Andrew Clark ugyanis azok után halt bele súlyos fejsérülésébe, hogy Demiesh Williams egy vitát követően nekiesett egy boltban, miután Williams elé furakodott. Clark ezt követően arra kérte, várja ki a sorát. Erre Clark megütötte őt, az apa pedig olyan erővel esett hátra, és verte be a fejét, hogy agyhalott lett, ami miatt három nappal később életét is vesztette.

Kegyetlenül támadás áldozata lett az apa Fotó: freepik.com

"Apa már nem kísérhet oltárhoz"

Az elhunyt családapa tagjai megrendülve nyilatkoztak a bíróságon a tragédia után. Clark 14 éves lánya pedig egyszerűen közölte Williamszel: a lehető legkegyetlenebb módon tönkretette a családjukat.

13 éves voltam, amikor apámat brutálisan megölték. A 14. születésnapomat már nélküle kellett megélnem. Ha apámról beszélek, szomorú, ijedt és szorongó leszek. Tépem a hajamat, mert arra a rövid pillanatra elvonja a fájdalmat a szívemről, és a fejembe helyezi át. Az erőszakos támadás ott történt, annál a bolt­nál, amely mellett minden reggel elmennék iskolába menet. Az apám nem csak az apám volt. Ő volt a legjobb barátom. Mindent együtt csináltunk. Bármit is tettünk, mindig jó volt, mert együtt voltunk. Kreatív volt, imádott főzni. Mindenki szerette a karácsonyi pulykáját és a vasárnapi sültjeit. A vasárnapok melegek voltak, most viszont hidegek és üresek. Senki sem főz úgy, mint az apám. Hogy lehet, hogy csak az emlékek maradtak?

- kezdte levelében a tini, amelyet nagynénje olvasott fel.

Te tetted ezt az apámmal. A legfájóbb pillanat az esküvőm napja lesz. Soha nem fog az oltárhoz kísérni, és ezt életem végéig magammal kell cipelnem. Nem tudom megbocsátani, amit tettél vele. Tényleg így reagálsz valamire, ami olyan egyszerű, mint amikor valaki a tisztességre figyelmeztet? Te megtarthattad a családodat, miközben az enyémet a lehető legkegyetlenebb módon tetted tönkre. Én csak az apámat akarom vissza.

Williams tagadta a gyilkosságot, de később beismerte az emberölésnek nem minősülő gondatlan emberölés vádját. A háromgyermekes apát a jövő héten ítélik el. Várhatóan hosszú szabadságvesztésre számíthat, írja a Mirror.