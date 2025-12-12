Ittas sofőr okozott balesetet: ő és a felesége is súlyosan megsérült

Egy Nagykáta közeli településen élő férfi okozott balesetet 2024 májusában, mialatt Nagykátáról Tápiószele felé közlekedett gépkocsival, melyben utasként a felesége ült. A vádlott a vezetés megkezdése előtt alkoholt fogyasztott, vérében a megengedett érték közel négyszeresét elérő mértékű alkohol volt. A férfi ittasságából eredően a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, és egy erősen balra ívelő útkanyarulatban lehaladt az úttestről, majd az autó a levegőben megperdülve egy közeli ingatlan betonkerítésének csapódott.
A vádlott a balesetet elkerülhette volna, ha nem ittas állapotban vezeti a személygépkocsit, és az adott útszakaszon a tőle elvárható figyelmet és körültekintést tanúsítja, mert akkor az út vonalvezetését követni tudta volna - írják az ügyészég honlapján.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit súlyos testi sértést okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntettével vádolja, és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni.
