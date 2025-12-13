Azt hitték, csak erőtlen a kislány – az anya sokkot kapott, amikor kiderült: szörnyű fertőzést áll a háttérben

Megrázó történetet osztott meg a People magazinnal Maureen Kamischke, aki örökbe fogadott kislányán, Marenen keresztül a hepatitis B egyik legsúlyosabb fajtájával szembesült. A nő szerint lánya története fájdalmas bizonyítéka annak, miért életbevágóan fontos az időben beadott védőoltás.

A kislány, Maren élete felfordult - Maren a szüleivel 1998-ban

A kislány sok kezelésen ment keresztül

Maureen és férje, Kent 1998-ban fogadták örökbe a tíz hónapos Marent Kínából. Már az első napokban látták, hogy valami nincs rendben. A kislány kimerült volt, erőtlen, alig evett – az orvosok „floppy babaként”, azaz petyhüdt izomzatú babaként jellemezték.

A helyzet gyorsan válságossá vált. Maren napokig nem evett, ezért kórházba vitték, ahol számos vizsgálat után kiderült: hepatitis B fertőzéssel küzd. Ez a vírus testnedvekkel terjed, és súlyos, akár életveszélyes májkárosodást is okozhat.

Bár sok fertőzöttnél nincsenek tünetek, Maren esete különösen súlyos volt. Májenzimértékei extrém magasak voltak, és már a hazatérése utáni első két hónapban májbiopsziára volt szükség.

„Ez egy kisgyereknek borzalmasan traumatikus élmény”

– idézte fel az édesanya.

A család hetente, majd havonta járt vérvételekre és kontrollokra. Az orvosok szerint nagy eséllyel nem születéskor fertőződött meg, hanem az árvaházban, ahol bőrbetegségei és nyílt sebei miatt különösen sérülékeny volt. Egy másik, ugyanabból az intézményből örökbe fogadott gyermeknél is kimutatták a vírust.

Maren mája ekkorra már súlyosan károsodott. Az orvosok egyenesen azt mondták: öt éves korára májátültetésre lehet szüksége. A család végül az interferon-kezelés mellett döntött, amelyet az édesanya a kemoterápiához hasonlított. A kezelés rendkívül megviselte a kislányt, de antivirális gyógyszerekkel együtt végül sikeres volt: Maren négyéves korára legyőzte a vírust.

A betegség azonban nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is pusztított. A család súlyos megbélyegzéssel szembesült: voltak rokonok, akik nem voltak hajlandók megfogni Marent, az iskolában pedig egy logopédus megtagadta a vele való munkát, mert nem volt beoltva hepatitis B ellen.

Ma Maren 28 éves, egészséges életet él, de a múlt árnyai nem tűntek el. Nem iszik alkoholt a májkárosodás miatt, minden orvosnál jeleznie kell korábbi fertőzését, és a vérvételektől máig pánikrohamai vannak. Az orvosok szerint továbbra is fokozott a májbetegség és a májrák kockázata.

Édesanyja ezért könyörög a szülőknek: ne halogassák a hepatitis B elleni oltást.