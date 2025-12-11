Mindenki odáig van érte: ilyen káprázatos karácsonyi fényárban úszik a magyar család otthona

Csodájára járnak Réczi Pál otthonának. A 38 éves családapa gyermekkori élményét eleveníti fel, amikor karácsonyi fényárban úsztatja a Balástyán álló telkét. Itt minden az ünnep körül forog: izzótenger, kék és hideg fehér fények ragyognak az ünnepek alatt. A férfi kész mesevilágot hozott létre, amiért nemcsak a gyerekei, hanem a település apraja-nagyja is odáig van!
Pál régóta rajong az ünnepi díszítésekért. Kisgyerek volt még, amikor az édesapja az otthoni karácsonyfát ünnepi ruhába öltöztette: színes izzók mosolyogtak vissza rá. Akkor annyira beleszeretett a látványba, hogy felnőttként hobbi szinten minden évben az otthonát karácsonyi fényárba borítja.
Ez nekem a hobbim. Ahogy advent első vasárnapja, úgy nekem a karácsonyi fényár is az ünnepi várakozás kezdete. Ha nem világítanak a dekorációk, akkor negatív leszek, rosszindulatú, morcos – nevet. Otthon még csak kicsi karácsonyfánk volt. Nem volt még a fénytechnika akkoriban olyan fejlett, hogy kültéri világítást így meglehessen valósítani, mint most. Viszont, a karácsonyfát megszépítettük azokkal a halogén fényekkel. Szép volt, jó volt, nem volt túl biztonságos, de törekedtünk rá
– kezdte el mesélni a Borsnak Pál, aki azóta mesteri szintre képezte magát a díszkivilágításban.
Családjával 15 éve minden évben izgatottan várják az ünnepi szezont. Pált két gyermekkel áldotta meg a kedvese. A most 9 éves Zoé és a 7 éves Dorka számára szenzációs élmény minden karácsony, hiszen édesapjuk ilyenkor otthonuk külsejét pompázatos fényekkel díszíti fel.
A többi között:
is várja őket haza az iskolából.
Mindkét gyermekem ujjong, amikor felkapcsolom a fényeket. Nagyon büszkék az apukájukra, az iskolában dicsekednek az otthoni fényekkel. Az osztálytársaik, barátaik minden télen eljönnek megnézni
– árulta el boldogan Pál.
A 38 éves férfi minden év novemberében elkezdi díszíteni a családi fészket, fényfüzérek, gömbfények – decemberre helyére kerül. Naponta legalább 5 órát szán rá a szabadidejéből, a készülődésben a családja is kiveszi a maga részét.
A gyerekeim mindig segítenek díszíteni az udvart a párommal együtt, ha épp van szabadidejük. Felrakják a fénygömböket, kibogozzák a füzéreket. Hatalmas öröm nekem, amikor a gyermekeim mindig meglátják első alkalommal a fényeket, ahogy szépen novembertől felrakosgatom őket. Olyankor borzasztó boldogok
– mesélte.
A férfi a karácsonyi díszítés magasiskoláját végzi, a végeredmény mindenkit elkápráztat. Amikor az összes karácsonyi izzó felkapcsolásra kerül, kicsik és nagyon, felnőttek és gyerekek ámuldoznak rajta. Pál már készül is nekik: aki végig akar sétálni az ő karácsonyi mesevilágában, bátran megteheti. Forralt bor, tea és mézeskalács is várja olyankor az érdeklődőket.
Nagyon boldog vagyok, amikor meglátom az embereket, akik csak a fények miatt jönnek. Hihetetlen boldogok olyankor! Látom, hogy tettem a lelkükért, felvidítom a dekorral őket, kikapcsolnak, amikor meglátják a világítást. Előttem és a szomszédom előtt is mindig megállnak, csodálják a házunkat. Ilyenkor az én lelkem is megnyugszik, hogy adtam nekik valamit, hiszen nem mindenki tudja így feldíszíteni az otthonát. Egy kis lelki fröccsöt adok a fényekkel
– részletezi lelkesen.
A fényár megépítése azonban nemcsak öröm és kacagás. Komoly kreativitást is igényel. Pál minden évben készül valami nagy durranással.
Az utóbbi évben új, toldható fényfüzéreket vettem, amiket egy fűzfára rögzítettem. Csillámló, hideg fehér fényt adnak. Nálam a kompozíció hideg fehér és kék árnyalatból áll minden évben. Az idei év nagy durranása egy trombitáló angyal, amit a tetőre helyeztem. Sajnos nem ad ki hangot, de a fények miatt nagyon látványos
– mondta, azzal zárva szavait: reméli, hogy gyermekei ezt a családi hagyományt tovább viszik majd.
