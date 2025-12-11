Mindenki odáig van érte: ilyen káprázatos karácsonyi fényárban úszik a magyar család otthona

Csodájára járnak Réczi Pál otthonának. A 38 éves családapa gyermekkori élményét eleveníti fel, amikor karácsonyi fényárban úsztatja a Balástyán álló telkét. Itt minden az ünnep körül forog: izzótenger, kék és hideg fehér fények ragyognak az ünnepek alatt. A férfi kész mesevilágot hozott létre, amiért nemcsak a gyerekei, hanem a település apraja-nagyja is odáig van!

Minden évben karácsonyi fényárban úszik a balástyai család otthona / Fotó: Réczi Pál

Karácsonyi fényár a ház körül

Pál régóta rajong az ünnepi díszítésekért. Kisgyerek volt még, amikor az édesapja az otthoni karácsonyfát ünnepi ruhába öltöztette: színes izzók mosolyogtak vissza rá. Akkor annyira beleszeretett a látványba, hogy felnőttként hobbi szinten minden évben az otthonát karácsonyi fényárba borítja.

Ez nekem a hobbim. Ahogy advent első vasárnapja, úgy nekem a karácsonyi fényár is az ünnepi várakozás kezdete. Ha nem világítanak a dekorációk, akkor negatív leszek, rosszindulatú, morcos – nevet. Otthon még csak kicsi karácsonyfánk volt. Nem volt még a fénytechnika akkoriban olyan fejlett, hogy kültéri világítást így meglehessen valósítani, mint most. Viszont, a karácsonyfát megszépítettük azokkal a halogén fényekkel. Szép volt, jó volt, nem volt túl biztonságos, de törekedtünk rá

– kezdte el mesélni a Borsnak Pál, aki azóta mesteri szintre képezte magát a díszkivilágításban.

Családjával 15 éve minden évben izgatottan várják az ünnepi szezont. Pált két gyermekkel áldotta meg a kedvese. A most 9 éves Zoé és a 7 éves Dorka számára szenzációs élmény minden karácsony, hiszen édesapjuk ilyenkor otthonuk külsejét pompázatos fényekkel díszíti fel.

A többi között:

két angyal,

felfújható Diótörő,

egy 2 méteres felfújható Mikulás,

egy szánon ülő, rénszarvasos Télapó

és saját készítésű hullócsillag

is várja őket haza az iskolából.

Mindkét gyermekem ujjong, amikor felkapcsolom a fényeket. Nagyon büszkék az apukájukra, az iskolában dicsekednek az otthoni fényekkel. Az osztálytársaik, barátaik minden télen eljönnek megnézni

– árulta el boldogan Pál.

A 38 éves férfi minden év novemberében elkezdi díszíteni a családi fészket, fényfüzérek, gömbfények – decemberre helyére kerül. Naponta legalább 5 órát szán rá a szabadidejéből, a készülődésben a családja is kiveszi a maga részét.

A gyerekeim mindig segítenek díszíteni az udvart a párommal együtt, ha épp van szabadidejük. Felrakják a fénygömböket, kibogozzák a füzéreket. Hatalmas öröm nekem, amikor a gyermekeim mindig meglátják első alkalommal a fényeket, ahogy szépen novembertől felrakosgatom őket. Olyankor borzasztó boldogok

– mesélte.