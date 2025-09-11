Elrendelték a Tóth Niki balesetében érintett kivitelező cég felszámolását

Mint ismert, Tóth Niki 2022. június 7-én éppen a munkahelyére, a Budapesti Operettszínházba tartott gyalogosan, amikor a Jókai utca 1. szám alatt álló társasház beépítés alatt álló tetőteréből épületelemek zuhantak a mélybe, és maguk alá temették a táncművészt. A balerina ugyan a csodával határos módon túlélte a balesetet, de deréktól lefelé lebénult. Azóta is kerekesszékhez kötötten éli mindennapjait.

Tóth Niki kerekesszékbe került Fotó: MATE KRISZTIAN

A Jókai utcai házomlásban Nikin kívül többen könnyebb sérülést szenvedtek, de anyagi kár is keletkezett, hiszen több autó összetört, illetve a leszakadt kőtörmelékek több erkélyt is magukkal sodortak.

Az már a baleset napján is egyértelműen látszott, hogy valaki vagy valakik súlyos hibákat ejtettek, de a nyomozás annyira elhúzódott, hogy a rendőrség csupán a napokban küldte meg az anyagot az ügyészségnek vádemelési javaslattal. A büntetőügytől függetlenül azonban polgári perek is folyamatban vannak, többek között Niki sérelemdíjpere.

Tóth Niki kártérítést követel

A Bors megtudta: a Fővárosi Törvényszék szeptember 9-én elrendelte az érintett cég, a Pillér Lakás Kft. felszámolását. Ikanov Gábor, a táncművész jogi képviselője most elmondta, hogy mit is jelent ez lényegében:

- Az eljárás megindítása nem azt jelenti, hogy a társaság megszűnt, hanem azt, hogy valakinek vagy valakiknek volt feléjük olyan követelésük, amit nem tudtak vagy nem akartak kifizetni. A bíróság vélhetően úgy látta, hogy a cég fizetésképtelen helyzetbe került – magyarázta a jogász és hozzátette: a bíróság által kirendelt felszámoló átvette az irányítást a kivitelező cég felett.

Ha valakinek élő követelése van a cég felé, 40 nap áll rendelkezésére (szeptember 9-től számítva) hogy ezt bejelentse. A felszámoló feladata lesz, hogy vagyonfelosztási javaslatot tegyen

– jelentette ki Ikanov Gábor.

A kérdés persze adott: hogyan befolyásolja mindez Niki ügyét.

- Niki követelései olyan jellegűek, melyeket a kivitelező felelősségbiztosítója rendez, de a többi károsultnak fontos tudnia, hogy amennyiben a megadott határidőig nem jelentkeznek be, a követelésük elvész – fejezte be Ikanov Gábor.