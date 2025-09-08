Nagyot változott SMA Olivér élete - így küzd elszántan betegségével a kisfiú

Nagyon szépen fejlődik a kis SMA-s Olivér, akiről másfél éves korában derült ki, hogy egy súlyos genetikai eredetű izomsorvadással született. A gerincvelői izomsorvadás egy gyógyíthatatlan betegség, jelenleg azonban egy olyan gyógyhatású injekciót kap a kisfiú, ami lassítja a betegség lefolyását. Olivér nagyon szerencsés volt, mert kiskorában diagnosztizálták nála az SMA-t, utána nem sokkal pedig elkezdődhetett a gyógykezelése. A kisfiú azóta sokkal jobban van, idén már a harmadik osztályt kezdte meg.

Így küzd az SMA-s Olivér, mosolyogva és tárt karokkal Fotó: olvasói

Katona Olivér 2018. augusztusában kapta meg az első Spinraza injekciót, ami világszínvonalban is újdonságnak számított. Olivér állapota már az első kezelések után javulni kezdett: míg előtte az átfordulás is nehezen ment neki, a kezelések után már kismotorral is tudta hajtani magát. Azóta 4 havonta kapja a szintentartó adagot.

Olivér most még pici és alkalmazkodó, de élete végéig kell kapnia a kezelést és ha kicsit előre tekintünk, akkor örülnénk, ha nem ez a megterhelő kezelésekkel teli jövő állna előtte

– nyilatkozta a Borsnak Olivér édesanyja, Viktória.

Aktívan telt a nyár, sokat fejlődött SMA-s Olivér

Viktória elmesélte, hogy Olivér a nyár folyamán sokan nőtt, ami korábban problémát okozott a tornákon mért eredményeknél.

A korábbi években azt tapasztaltuk, hogyha volt egy nagyobb növekedés, akkor a teljesítménye jelentősen visszaesett. Most ahhoz képest azt a visszajelzést kaptuk, hogy nem volt ilyen jelentős a visszaesés. Ez azt jelenti, hogy az az erőnléte, ami kialakult, az nem romlott a növekedés hatására

– mesélte nekünk Viktória.

A szép eredmény több mindennek is köszönhető. Egyrészt a rendszeres lumbálásnak, de a mindennapi tornának is, amit Olivér édesapja lelkiismeretesen végez vele nap mint nap.

Júniusban a család Olaszországba utazott, ahol van egy olyan segédeszköz gyártó cég, ahol Olivérnek is készítenek mozgás támogató eszközöket: ilyen az állítósín, vagy az éjszakai térdnyújtó sín. Ezekre a nyújtó eszközökre azért van szükség, mert a kerekesszék miatt Olivér a napja nagy részét ülő helyzetben tölti, ami miatt a térdkörnyéki ízületek beszűkülnek, vagyis álló helyzetben nem tudja úgy kinyújtani a térdét, mint mások. Valamint a keringése és csontjainak fejlődése miatt is fontos az állított pozíció.

Az elején ülés közben hátra esett, annyira gyenge volt a törzsizma, és az elképzelhetetlen volt számunkra, hogy valamikor megálljon majd a lábán. Tehát ahhoz képest, hogy onnan indultunk, most ott tartunk, hogy önállóan tud állni, lépegetni a sínben. Bízunk abban, hogy a segédeszközökkel ezt a képességét meg tudjuk tartani és ezeknek köszönhetően a saját önállóságát meg tudja hosszú távon alapozni.

- tette hozzá az édesanya.