"El kellett gyászolnom az egészséges gyerekemet" – csak egy különleges kezelés segíthet az autista Petin

Az autizmust szokás láthatatlan fogyatékosságként emlegetni. Láthatatlan, mert ellentétben sok más testi, illetve szellemi sérüléssel, az autizmus sokszor nagyon nehezen behatárolható. Ha valaki kerekesszékben ül, akkor tudjuk, hogy ő mozgássérült és igyekszünk a segítségére lenni, akadálymentesíteni az életét. Hasonlóképpen akkor, ha valaki egy fehér bottal tapogatózik maga előtt, mert látássérült. Vannak egyértelmű külső jegyei a Down-szindrómának is, de mi a helyzet az autizmussal? Mivel ez egy spektrum állapot, ezért egy-egy érintettnél rendkívül máshogy nézhet ki. Vannak, akik olyan ügyesen megtanulnak "maszkolni", olyannyira megtesznek mindent, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, hogy még a saját munkatársak sem veszik észre, hogy ő más. Peti 12 éves és elsős korában tudták meg róla szülei, hogy autista. Szülei legnagyobb álma, hogy kisfiúk a lehető legönállóbb életet élhesse, ezért szeretnék, ha jövő nyáron Peti egy speciális kezelésen vehessen részt.

A 12 éves autista Peti álma, hogy egy nap szakács, vagy esetleg informatikus legyen

Egyszer minden szülő fejében megfordul a gondolat, hogy mi lesz a gyerekével, ha ő már nem lesz mellette. Különösen igaz ez azokra a szülőkre, akik olyan gyerekeket nevelnek, akik teljes egészében tőlük függenek. Amikor Andreával beszélgettük, elmondta nekünk, hogy a legnehezebb az egészben, hogy nincs igazán segítsége. Nem azért, mert ne lennének rokonok, vagy barátok körülöttük, hanem azért, mert az autista gyerekeket nagyon nehéz megérteni és olykor kezelni.

Nincs segítséged, mert nem tudod a szomszéd anyukára rábízni, mert ő nem tudja, hogy mi az, hogy autista. Nem tudod a barátnődre rábízni, mert ő sem tudja, hogy mi az, hogy autista, de még a mamára sem bízhatod. Még ha felkészíted is, lesznek olyan jelenetek, amik mindkettőjüket meg fogja ijeszteni. Sajnos nekünk ebből korábban voltak konfliktusaink is, mert volt, hogy valaki azt gondolta, hogy Peti azért ilyen, mert én rosszul nevelem őt

– mondta lapunknak Andrea.

"Amikor elszakad a cérna, akkor mit csináljak?"

Peti és családja Székesfehérváron lakik. A kisfiúnál édesanyja észrevette, hogy valami más, mint ami az első gyermekénél, Eszternél volt.

Nem úgy működött a finommotorikája, mint a kortársainak, máshogy használta a kezét, nem úgy fogta meg a ceruzát, nem tartotta úgy a szemkontaktust és a figyelme sem volt olyan koncentrált.

Beszélni is nagyon későn, csak négy és fél éves korában kezdett el, és azt is csak az úgynevezett TSMT beszédfejlesztésnek hála.

Mindezek ellenére hatévesen elkezdte az általános iskolát, azonban hamarosan kiderült, hogy autista. Hogy ez pontosan mivel jár együtt, arra kezdetben egyik szülő sincs felkészülve.

Nekem gyakorlatilag végig kellett mennem egy gyászfolyamaton. Elgyászoltam az egészséges gyerekemet. Az egészben a legnehezebb, hogy nulla-24-ben ott kell lenni. Nehéz, hogy amikor elszakad a cérna, akkor mit csináljak? Valahogy nekem is le kell vezetnem a felgyülemlett feszültséget. Nehéz például azt elhordozni, hogy olyankor Peti rohangál fel-alá, vagy épp kiabál, vagy épp nagyon örül, esetleg összeveszünk. Ha összeveszünk, az nagyon rossz, mert olyankor volt már, hogy megszökött.

– mesélte Andrea, aki angoltanárként dolgozik.