"Borzasztó ezzel szembesülni" – bátyját elvesztette, agydaganattal küzd a hatéves, mosolygós Pamela

Batyi Pamela életvidám, folyton mosolygó hatéves kislány, aki most kezdte az első osztályt. Egészséges babaként született, óvodás koráig rendben ment minden, azonban a harmadik születésnapja után nem sokkal a szülei észrevették, hogy a kislány állandóan fáradt, folyton csak aludt volna, de sokat fájlalta a fejét és gyakran hányt is. Pamela szülei úgy döntöttek, jobb, ha a kislányt kórházba viszik. Pár nappal később a CT-vizsgálat lesújtó eredményt hozott. Kiderült, hogy a kislány egy agydaganattal él együtt, ugyanis az agyában van egy 6 centis rosszindulatú tumor.
Pamela 2019. február másodikán született, a család első kislányaként. Éppen csak betöltötte a harmadik életévét, amikor 2022. márciusában elkezdett rosszul lenni, nagyon erős fejfájásra panaszkodott. Kórházba került, ahol az orvosok arra gyanakodtak, hogy ki van száradva, ezért infúzióra kötötték. A kórházban azonban egyre romlott az állapota, elkezdett testszerte görcsölni és egyre erőtlenebbé vált.
Iszonyú aluszékony volt, folyamatosan aludt. Megpróbáltuk felültetni, de olyan volt, mint egy babzsák, nem bírta magát tartani, azonnal összecsuklott
– mesélte lapunknak a kislány édesapja, Samu.
A daganat sajnos olyan rossz helyen volt, hogy az orvosok nem tudták eltávolítani, de két oldalra be tudtak helyezni egy söntöt, aminek a lényege, hogy az agyból kiürüljön a felhalmozódott folyadék. Azt viszont sajnos nem sikerült kiküszöbölni, hogy a kislánynak látásvesztése legyen.
Pamela a bal szemére csak részben lát, a jobb szemével pedig csak fényekre reagál.
A kislánynak otthoni gyógyszeres kezelést írtak elő, az MR-vizsgálat azonban mégis a tumor növekedését mutatta ki, ezért úgy döntöttek, elkezdik a kemoterápiát.
Borzasztó volt ezzel szembesülni. Az első gyermekünk úgy született, hogy szívbeteg volt, egyéves és három hónapos korában elvesztettük sajnos. Pamela a második gyermekünk. Nem is tudtuk kezelni a helyzetet, amikor elmondták, hogy rákos beteg
– vallott őszintén megpróbáltatásaikról Samu.
Bő egy éven keresztül folyt a kemoterápiás kezelés, de az utolsó infúzió után nem sokkal Pamela újra nagyon rosszul lett. A szülei megint azt vették észre rajta, hogy a kislány feltűnően aluszékony.
Debrecenben egy több órás műtét során végül sikerült eltávolítani a daganat egy részét, majd pár héttel később a kislányt újból megoperálták. Pamela azóta újra kemoterápiát kap.
Iskolába jár hétfőtől csütörtökig, és amíg osztálytársai már a mókázással teli hétvégére készülnek, addig Pamela az apukájával péntekenként egy éjszakára beköltözik a miskolci kórházba.
A péntekek ugyanis a kemoterápiás napok.
A kislánynak ráadásul a látásvesztése miatt még nehezebb dolga van, de édesapja elmesélése alapján Pamela igazi maximalista, addig írja a házi feladatot, amíg az nem lesz hibátlan.
Pamelának van egy négy- és egy kétéves kisöccse. Édesanyjuk, Angelika otthon van velük. Samu korábban egy gyárban dolgozott Miskolcon, azonban a munkahelye elbocsátotta, amikor kiderült, hogy péntekenként lányát kemoterápiára viszi. A család nagyon nehéz anyagi helyzetbe került, ezért a Remény Alapítványon keresztül az emberek segítségét kérik.
Nagyon szépen meg szeretném köszönni az alapítvány segítségét, az adakozóknak és mindenkinek, aki akár csak egy megosztással is hozzájárul, hogy könnyebb legyen nekünk
— zárta gondolatait az édesapa.
