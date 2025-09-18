"Borzasztó ezzel szembesülni" – bátyját elvesztette, agydaganattal küzd a hatéves, mosolygós Pamela

Batyi Pamela életvidám, folyton mosolygó hatéves kislány, aki most kezdte az első osztályt. Egészséges babaként született, óvodás koráig rendben ment minden, azonban a harmadik születésnapja után nem sokkal a szülei észrevették, hogy a kislány állandóan fáradt, folyton csak aludt volna, de sokat fájlalta a fejét és gyakran hányt is. Pamela szülei úgy döntöttek, jobb, ha a kislányt kórházba viszik. Pár nappal később a CT-vizsgálat lesújtó eredményt hozott. Kiderült, hogy a kislány egy agydaganattal él együtt, ugyanis az agyában van egy 6 centis rosszindulatú tumor.

Pamela a péntekeket nem az iskolában, hanem a kórházban tölti. Már három éve küzd a kislány szervezete az agydaganattal

Fotó: Beküldött

Agydaganat okozza Pamela rosszulléteit

Pamela 2019. február másodikán született, a család első kislányaként. Éppen csak betöltötte a harmadik életévét, amikor 2022. márciusában elkezdett rosszul lenni, nagyon erős fejfájásra panaszkodott. Kórházba került, ahol az orvosok arra gyanakodtak, hogy ki van száradva, ezért infúzióra kötötték. A kórházban azonban egyre romlott az állapota, elkezdett testszerte görcsölni és egyre erőtlenebbé vált.

Iszonyú aluszékony volt, folyamatosan aludt. Megpróbáltuk felültetni, de olyan volt, mint egy babzsák, nem bírta magát tartani, azonnal összecsuklott

– mesélte lapunknak a kislány édesapja, Samu.

A Batyi család korábban már elvesztette egy gyermekét

A daganat sajnos olyan rossz helyen volt, hogy az orvosok nem tudták eltávolítani, de két oldalra be tudtak helyezni egy söntöt, aminek a lényege, hogy az agyból kiürüljön a felhalmozódott folyadék. Azt viszont sajnos nem sikerült kiküszöbölni, hogy a kislánynak látásvesztése legyen.

Pamela a bal szemére csak részben lát, a jobb szemével pedig csak fényekre reagál.

A kislánynak otthoni gyógyszeres kezelést írtak elő, az MR-vizsgálat azonban mégis a tumor növekedését mutatta ki, ezért úgy döntöttek, elkezdik a kemoterápiát.

Borzasztó volt ezzel szembesülni. Az első gyermekünk úgy született, hogy szívbeteg volt, egyéves és három hónapos korában elvesztettük sajnos. Pamela a második gyermekünk. Nem is tudtuk kezelni a helyzetet, amikor elmondták, hogy rákos beteg

– vallott őszintén megpróbáltatásaikról Samu.