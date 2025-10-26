BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Újra kórházba került a daganattal műtött tűzoltó: Rajmundnak pokoli fájdalmai vannak

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 20:00
Azonnal riasztották a mentőket Márta Rajmundék! A hős tűzoltót október elején műtötték egy ritka daganattal, ám azóta újra riasztó tünetek jelentkeztek nála. A 30 éves férfi most pokoli kínokat él át. A kórházból üzent szeretteinek.

Olyan kínok gyötrik még a műtétje után is a hős tűzoltót, hogy muszáj volt kihívnia a mentőket. Márta Rajmundot agydaganattal műtötték meg október 1-jén, ami bár sikeres volt, a szervezete további harcot vív. Iszonyatos fájdalmai lettek, ezért a férfi családjának riasztani kellett a mentőket.

Nincs jól a hős tűzoltó
A hős tűzoltó nincs jól   Fotó: olvasói

Az élete volt a tét a tűzoltónak

A fiatal férfi az összes szabadidejét mások életének szentelte, mint önkéntes tűzoltó a Vác-Göd Önkéntes Tűzoltó Egyesületnél. Idén nyáron viszont sokkoló hírt közöltek vele az orvosok: most az ő életét kellett menteni, mert ritka agyalapi-mirigy daganat támadta meg, ami ráadásul a szokásosnál is nagyobb – 4 centis az átmérője.

A Bors elsőként számolt be a férfi hős küzdelméről: a volt szerelme a műtét előtt szakított vele, ráadásul épp állást váltott volna, és felmondta az előző munkahelyét, amikor kiderült a szörnyű hír, és nem dolgozhatott többé. Így munkanélküli lett, a tűzoltó bajtájtársai tartották benne a lelket, október 1-jén pedig 8 órán át műtötték Budapesten.

A tűzoltó sosem adta fel, az utolsó percig mindig beszámolt róla, hogy van. A műtét után is azonnal megtörte a csendet. Túlélte a harcot, és a tumor 90 százalékát eltávolították!

Visszakerült a kórházba

Rajmund hihetetlen erőbedobással most újra tervezi az életét. Bár 8 hónap otthoni lábadozás vár rá és rengeteg kontroll, ő nem adja fel. Szabadidejét azzal tölti, hogy könyvet ír a megpróbáltatásairól, hogy inspirálja a sorstársait és ők is legyőzhessék a daganatukat. Naponta posztol, épp hogy van. Október 20-án is ezt megtette, ám ezúttal nem boldog perceket osztott meg: a férfi újra kórházban van!

Rajmundot a Bors elérte, aki közölte: rohanniuk kellett Budapestre, mert pokoli fájdalmak jelentkeztek nála.

Újra itt… A szívem vagy a tüdőm, ezt még nem tudom pontosan, de nagyon szúr. Elviselhetetlenül. Meg is fáztam, és mivel orron át műtöttek, nem fújhatom ki az orrom, nem tudom, hogy ez az egész összefügg-e. Az orvosok vizsgálnak, hogy gyulladásom lehet-e. De szerencsére nincs köze az egésznek a műtétemhez 

– árulta el Rajmund lapunknak. A férfi mindenkit arra kér, hogy ne aggódjanak, ebből a rejtélyes betegségből is ki fog kerülni! A tűzoltó felépülése 8 hónapon át tart. Ebben az időszakban nem dolgozhat, mert 5 kilogrammnál többen nem emelhet, ezért a tűzoltótársai és a Boldogság Cseppek Alapítvány is gyűjtést szervezett neki. Ha anyagilag támogatni szeretnéd Rajmund felépülését, akkor ITT megteheted.

