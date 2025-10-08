Ázsia ExpresszKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Vérlázító esetről számoltak be a mentők, azonnal cselekedtek

Országos Mentőszolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 19:55
felháborító esetfelháborító
A közösségi oldalukon számoltak be a történtekről. Az eset egy mentős azonnali elbocsátásához vezetett.
Bors
A szerző cikkei

Felháborító eset részleteit osztották meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták, a kedd esti órákban egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében. Kiemelték, az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, így egy ilyen személy nem lehet többé tagja a mentők közösségének.

Vérlázító esetről számoltak be a mentők, amely nem maradt következmények nélkül  / Fotó: Gé

Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét. Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít

- tették hozzá.

 

