Vérlázító esetről számoltak be a mentők, azonnal cselekedtek

Felháborító eset részleteit osztották meg az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták, a kedd esti órákban egy szolgálatban levő mentődolgozó brutális módon bántalmazott egy kiszolgáltatott helyzetben levő férfit Heves vármegyében. Kiemelték, az embertelen agresszió sem a segítő hivatással, sem a legelemibb emberi normákkal nem egyeztethető össze, így egy ilyen személy nem lehet többé tagja a mentők közösségének.

Vérlázító esetről számoltak be a mentők, amely nem maradt következmények nélkül / Fotó: Gé

Az érintett munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntetjük, egyúttal feljelentést teszünk, az ügyben büntetőeljárás indul. Az Országos Mentőszolgálat dolgozói azt a hivatást vállalták, hogy megvédik és megmentik az emberek életét. Ez a vérlázító cselekmény semmiképpen sem vethet árnyékot arra a tisztességes és sokszor hősies helytállásra, amit több ezer bajtársunk nap mint nap tanúsít

- tették hozzá.