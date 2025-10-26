Azt hitte, csak meghúzta a hátát: teljesen összetört, amikor közölték vele a diagnózist

Hátfájásból rák - egy fiatal nő izomhúzódásnak hitte a tünetet, azonban kiderült, hogy a valóság ennél sokkal rosszabbat tartogat, a diagnózis mögött a rák bújt meg. Most igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy ne söpörjünk semmit se a szőnyeg alá, ha az egészségünkről van szó.

Hátfájása sokkal többet rejtett, mint egy izomfájdalom, gyógyíthatatlan rákkal diagnosztizálták a fiatal szülésznőt Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Hátfájásból rák - összetört a fiatal szülésznő gerince a daganatoktól

Rachel 2015-ben kapott második stádiumú mellrák diagnózist, de kemoterápia és műtét után tiszta lett, és azóta évente mammográfiás ellenőrzésen vett részt. Évekig minden vizsgálata negatív volt, de az újabb rák miatti szorongással küzdött. „Az elején félelmetes volt, mert nem jártam rendszeresen vizsgálatra, és mindig ott volt a gondolat, hogy visszatérhet a rák. Minden fájdalomnál azt kérdeztem magamtól: ’Ez valami?’” – mondta, és amelyről az Unilad számolt be.

2024 decemberében Rachel észrevett egy új fájdalmat a hátának alsó részében, amit kezdetben izomhúzódásnak gondolt. A szülésznője szerint a hátfájás gyakorta előfordul a szakmájában, így Rachel felkereste háziorvosát, majd gyógytornára küldték izomhúzódás miatt.

Szülészként mindenféle pozícióban kell fordulni, vagy éppen hajolni. A rossz hát nem újkeletű a munkám során. Gyógytornára jártam, de nem javult, csak még rosszabb lett

– mesélte a 38 éves észak-yorkshire-i nő.

Mivel a fájdalom nem múlt, Rachel felkereste a Scarborough Kórház mellrák szakrendelését, ahol MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a csigolyái súlyosan eltörtek a gerincén lévő daganatok miatt, másodlagos negyedik stádiumú mellrák következtében. Rachel jelenleg 12 hét kemoterápián, immunterápián és célzott kezeléseken esik át a daganatok zsugorításáért. „A statisztikák szerint az emberek sokáig képesek így jól élni, de mindez függ attól, hogyan reagál a kezelésre” – mondta a kezelési tervéről. A törés miatt a kezelések alatt folyamatosan figyelik állapotát, a jövőben pedig műtét is szóba jöhet.

Saját tapasztalatai miatt Rachel szeretné felhívni a figyelmet, különösen a fiatalok és a mellrák esetében.

Fontos, hogy tudatosítsuk: a betegség a húszas éveikben járó nőket is érintheti. Ha gyanakszol valamire, mindig ellenőriztesd, és ne hagyd annyiban, ha nem vagy elégedett.

Bár a másodlagos negyedik stádiumú rák nem gyógyítható, Rachel kiemelte, hogy az első diagnózisra nagyon jól reagált, és tíz évig tünetmentes volt. Mivel a prognózis bizonytalan, barátai és családja összefogtak, és egy lakóautót vásároltak, hogy Rachel, párja James és lányuk, az öt éves Iris a kezelések között élvezhessék a szabadságot.