Mentették a lakókat a tűz elől: pánik a Jókai utcai házomlás közelében – Részletek!

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 14:40
Hátra tett kézzel, türelmesen vártak az utcán egy terézvárosi társasház lakói, miután nagy erőkkel ellepték a helyet a tűzoltók. A Jókai téren, a belváros szívében tűz ütött ki az egyik emeleten, épp a Jókai utcai házomlás közvetlen közelében. A Bors részleteket tudott meg a tűztragédiáról!
E. R. A.
A szerző cikkei

Még most is frissnek tűnnek az emlékek azoknak, akik a 2022-es Jókai utcai házomlást átélték, vagy csak szemtanúi voltak, ahogy a mélybe hullottak a többkilós kőtömbök a tetőszerkezetről, súlyos tragédiát okozva. Mintha el lenne átkozva a Jókai utca Jókai téri torkolata: október végén tűz ütött ki egy társasházban, amely a tragédia közvetlen közelében volt. A Bors részleteket tudott meg a tűzesetről.

A tűz miatt embereket kellet kimenekíteni a lakásaikból / Fotó: Erdei Róbert Arnold

Menekültek a tűz elől

Vadul villogtak a tűzoltó és a rendőrségi egységek jelzőfényei a Jókai tér falain október 24-én este.Az Oktogon felé haladók már távolról hallották a felzúgó mentőautó zaját. Sokan akkor csak rémülten nézték: rendőrségi szalaggal három területen is lezárták a Jókai tér-Aradi-Jókai utca területét, a hatóság emberei pedig éberen őrizték a helyeket, nehogy bárki is beljebb jusson oda, ahol nagy volt a baj: tűz ütött ki egy Jókai téri társasház ötödik emeletén – épp abban a házban, ahonnan tisztán rálátni a Jókai utcai házomlás épületére is.

Ahogy a Bors is megírta: aznap este 7 óra előtt a téren lévő társasházból rengeteg lakó özönlött ki, a tűzoltók kérték őket, azonnal hagyják el az épületet. Tűz van! Hatalmas volt a riadalom, hiszen akkor még senki nem tudta, mekkora lehet a baj. Négy tűzoltóegység, rengeteg rendőr, szalagok mindenütt – és a tudat, hogy most a lehető legtávolabb kell lennie mindenkinek. Így élte meg az akkor történteket Edit is, aki az Aradi utcában lakik, az éjjel-nappali üzlet közelében.

Darut is bevetettek a tűzoltók / Fotó: Erdei Róbert Arnold

- Én nem tudtam, hogy mi lehet az. Nem mertem megkérdezni, – mondja nevetve. Az utcában lakom, épp ott ahol lezártak mindent. Azt gondoltam, hogy sose lesz már vége, jó lett volna mihamarabb hazajutni… – panaszkodott a fiatal terézvárosi lakos. Ő a Jókai téren át akart hazajutni, épp munka után vett volna egy forró fürdőt az albérletében. A Borsnak elmesélte, legalább 2 órát várt, mire végre hazajuthatott.

A környék órákig rendőrségi szalaggal volt lezárva / Fotó: Erdei Róbert Arnold

Sokáig vártam kint, azt tudom. Nem tudom mekkora tűz lehetett, de nagy, ha annyit kellett várnunk. Egy emeleti lakás gyulladt ki, – mondta a többiekkel várakozó lakó. Először nem vettem észre az egészet, csakhogy zúgott előttem a Jókai utca, mindenhol tűzoltókat láttam az ablakból. Rohantak felfelé, még egy daru is volt! Aztán egyszer csak kopogtattak a tűzoltók, hogy el kell hagyjam a lakásom… Akkor azért megrémültem.

– árulta el a nyugdíjas férfi lapunknak.

Több tűzoltóautó is megjelent a helyszínen / Fotó: Erdei Róbert Arnold

Nyomoz a rendőrség

A tűztragédia idején kiderült, hogy szerencsére nem sérült meg senki. A Bors most újabb részleteket tudott meg a Jókai téri esetről. Egy tetőtéri lakás kapott lángra, órákig oltották a tűzet.

A lakásban csaknem negyven négyzetméteren berendezési tárgyak égtek, valamint a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral előbb megakadályozták a lángok továbbterjedését, megbontották a tetőt és eloltották a tüzet. Az épületet az oltási munkálatok idejére harmincöt ember hagyta el. Több mint húsz tűzoltó közel három és fél órán keresztül dolgozott a helyszínen. Az eset keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja tisztázni – részletezte megkeresésünkre a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A tragédia kapcsán a rendőrséget is kerestük, ahol elmondták, eljárást indítottak a történtek miatt.

Az esettel kapcsolatosan BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitányság közveszély okozása bűntett gyanúja miatt indított eljárást, gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt.

– közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A Jókai utcai házomlásban megsérült balerina történetéről a metropol.hu videót készített:

 

