Tragédia Szalatnakon, idős bácsi hunyt el a tűz miatt

Mukics Dániel tűzoltó alezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője közölte, hogy halálos áldozatot követelt a tűz Szalatnakon. Kedden késő délelőtt érkezett jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Baranya vármegyei Szalatnakon, egy Béke utcai parasztházban kialudt tűz nyomait és egy holttestet találták meg.

Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

A lángok a 150 négyzetméteres, egyszintes épület konyhájában csaptak fel, kis területen a bejárati ajtó, szék és lomok égtek. Az ott lakó idős férfi eloltotta a tüzet, de sajnos életét vesztette. A tűz keletkezési körülményeinek tisztázása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Tüzet csak akkor próbáljunk meg oltani, ha azt a saját testi épségünk kockáztatása nélkül meg tudjuk tenni. Érdemes otthon tűzoltó készüléket készenlétben tartani. Egy ABC porral oltó tűzoltó készülékkel a házban időben észlelt kisebb tüzek biztonsággal elolthatók

– írta.