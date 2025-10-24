Hatalmas lángok csaptak fel Budapest szívében, helyszíni fotók

Tűz keletkezett egy ötödik emeleti társasházi lakás tetőterében, a VI. kerületben, a Jókai téren. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak a munkálatok.
A Bors információi szerint a Jókai utcai társas ház 5. emeletén keletkezett a tűz - a Jókai utcai házomlás helynek közvetlen közelében! Négy tűzoltó egység jelent meg a helyszínen, a kigyulladt lakáshoz emelődarut is bevetettek a hatóságok. A tűz miatt hatalmas volt a készültség: a Jókai tér egy részét, és az Aradi utca-Jókai utca sarkát is rendőrségi szalaggal lezárták. A környéken élők legalább egy órán át riadtan figyelték a szalagok túloldalán, hogy mi történik.
