Hatalmas lángok csaptak fel Budapest szívében, helyszíni fotók

Budapest
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 24. 21:12
Jókai utcatűz
A Jókai téren csaptak fel a lángok.
Tűz keletkezett egy ötödik emeleti társasházi lakás tetőterében, a VI. kerületben, a Jókai téren. A fővárosi hivatásos tűzoltók oltják a lángokat. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett zajlanak a munkálatok.

Fotó: Erdei Róbert Arnold 

A Bors információi szerint a Jókai utcai társas ház 5. emeletén keletkezett a tűz - a Jókai utcai házomlás helynek közvetlen közelében! Négy tűzoltó egység jelent meg a helyszínen, a kigyulladt lakáshoz emelődarut is bevetettek a hatóságok. A tűz miatt hatalmas volt a készültség: a Jókai tér egy részét, és az Aradi utca-Jókai utca sarkát is rendőrségi szalaggal lezárták. A környéken élők legalább egy órán át riadtan figyelték a szalagok túloldalán, hogy mi történik. 

Fotó: Erdei Róbert Arnold 
Fotó: Erdei Róbert Arnold 


 

