Meghalt egy 11 éves kisfiú, miután az apja azt mondta neki, hogy csak „aludja ki magát”

A 11 éves Tristian Frahm csupán édesapjával szeretett volna eltölteni egy kis időt vidéki birtokukon, amikor tragédia történt. A tini két másik fiú társaságában segített édesapjának, Kerrodnak a tanyán. Füvet nyírtak, szaladgálva játszottak mezítláb a sűrű bozótosban, majd fürödtek egyet a patakban. Csakhogy nem vették figyelembe, hogy a környéken gyakran előfordulnak barna és vöröseshasú fekete kígyók is. Ezek közül egy pedig meg is harapta Tristant, aki azonban erről nem szólt az apjának. Egészen addig, mígnem órákkal később zavart lett és gyenge. Tántorgott és beszélni sem tudott rendesen. A helyszínen lévő felnőttek azonban azt hitték, a tinik sunyiban alkoholt ihattak, amelyet Kerrod hűtőládájából vehettek ki.

Tragédia történt, megelőzhető lett volna a tini halála Fotó: Freepik

Tristan apja ekkor közölte fiával, hogy menjen és feküdjön le, aludja ki magából a sört és jobban lesz. A 11 éves állapota azonban csak rosszabb lett, majd végül este össze is esett a lakókocsijuk előtt. Testvére ekkor megpróbálta felébreszteni alvó apjukat, de nem sikerült neki, ami miatt Tristan másnap reggelre kígyómarás következtében meghalt. Mint kiderült, Tristant egy barna kígyó harapta meg napközben, amelynek mérge belső vérzést és szívleállást is okozhat.

Megelőzhető lett volna a tragédia

Halála miatt nyomozás indult, mely során kiderült, a haláleset megelőzhető lett volna, ha Tristan időben orvosi ellátásban részesül. Ennek azonban több akadálya is volt. Az, hogy a családi birtokon sem térerő, sem elsősegélycsomag, sem internet nem volt. Kórházba azonban tudták volna őt vinni, ugyanis a tanyától mindössze 10 percnyi autóútra volt egy Queenslandben, írja az UNILAD.