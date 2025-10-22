Ezt a világot látni, érezni és ízlelni kell – Peru, ami örökre megváltoztat

Peru egy olyan különleges úti cél, amely természeti kincseinek, kulturális örökségének és történelmi emlékeinek köszönhetően évről évre emberek millióit vonzza, akiknek felejthetetlen élményben lehet részük. A különleges országról Hajdú Anikó mesélt nekünk, aki latin-amerikai útja során közel 1 hónapot töltött Peruban, miután maga mögött hagyta munkáját, szerelmét és albérletét cserébe egy örök emlékért.

1. Miért érte meg, hogy feladd az itteni életedet és kényelmedet cserébe azért, hogy láthasd Latin-Amerikát, köztük Perut?

A párom megvár, a munkahely pótolható, a lakhatásom megoldható. Az élmény, a megtapasztalás, a világ megismerése pedig egy olyan élmény, amelyből mai napig táplálkozom.

2. Utazásod alatt a legtöbb időt Peruban töltötted, ami gyorsan a szívedbe lopta magát. Szerinted mik azok a látnivalók vagy érdekességek, amik az ide látogatók számára kihagyhatatlanok?

Az ismert látnivalókon kívül érdekesség, hogy az inka világ nyomai egész Peruban felfedezhetőek, a graffitik, szobrok, képek mind ennek a lenyomatait őrzik. Az Andok hegyei között megbúvó falvakban ma is hagyományos ruhát viselő asszonyok élnek. A városokban és falvakban a sámánkellékes boltok mélyebb betekintést nyújtanak a tradicionális kultúra titkaiba. Az utcán áruló bácsik és nénik saját főzeteikkel mutatják be a sámánrituálék világát. Sámánkellék pedig szinte bármi lehet: bogarakat és kígyókat is felhasználnak, szárított porlasztott leveleket, mumifikálódott csirkét. Az egész perui kultúra és közösség egy kívülálló számára olyan különleges világot jelent, amelyet látni, ízlelni és érezni kell.

3. Mi lepett meg leginkább Peruval kapcsolatban – akár pozitív, akár negatív értelemben?

Főleg a hegyi falvakban tapintható egyszerűség, ami szimpla boldogságot ad az ott élőknek. Nincs túlgondolás vagy túlfeszítés, minden a maga medrében folyik. Európában úgy gondolom, nagy árat fizetünk a kényelmünkért az időnkkel és az energiánkkal, miközben ezek az emberek a puritán életet választották, több szabadidővel és a természettel való szorosabb kapcsolattal.