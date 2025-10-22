Ezt a világot látni, érezni és ízlelni kell – Peru, ami örökre megváltoztat

Peru egy olyan különleges úti cél, amely természeti kincseinek, kulturális örökségének és történelmi emlékeinek köszönhetően évről évre emberek millióit vonzza, akiknek felejthetetlen élményben lehet részük. A különleges országról Hajdú Anikó mesélt nekünk, aki latin-amerikai útja során közel 1 hónapot töltött Peruban, miután maga mögött hagyta munkáját, szerelmét és albérletét cserébe egy örök emlékért.
A párom megvár, a munkahely pótolható, a lakhatásom megoldható. Az élmény, a megtapasztalás, a világ megismerése pedig egy olyan élmény, amelyből mai napig táplálkozom.
Az ismert látnivalókon kívül érdekesség, hogy az inka világ nyomai egész Peruban felfedezhetőek, a graffitik, szobrok, képek mind ennek a lenyomatait őrzik. Az Andok hegyei között megbúvó falvakban ma is hagyományos ruhát viselő asszonyok élnek. A városokban és falvakban a sámánkellékes boltok mélyebb betekintést nyújtanak a tradicionális kultúra titkaiba. Az utcán áruló bácsik és nénik saját főzeteikkel mutatják be a sámánrituálék világát. Sámánkellék pedig szinte bármi lehet: bogarakat és kígyókat is felhasználnak, szárított porlasztott leveleket, mumifikálódott csirkét. Az egész perui kultúra és közösség egy kívülálló számára olyan különleges világot jelent, amelyet látni, ízlelni és érezni kell.
Főleg a hegyi falvakban tapintható egyszerűség, ami szimpla boldogságot ad az ott élőknek. Nincs túlgondolás vagy túlfeszítés, minden a maga medrében folyik. Európában úgy gondolom, nagy árat fizetünk a kényelmünkért az időnkkel és az energiánkkal, miközben ezek az emberek a puritán életet választották, több szabadidővel és a természettel való szorosabb kapcsolattal.
Amit hazahoztam magammal, az az ősbizalom érzése. Hajlamos voltam gyanakodva szemlélni a világot, hogy ki milyen hasznot akar húzni belőlem, hogyan akar átverni. Hiszen nagyon ki vagy szolgáltatva a helyieknek, mégis annyira segítőkészek. Szerettem azt is, ahogy az ott élők között a közösségben mély a kapcsolat és az idegenek között is megvan a közvetlenség. Ezt igyekszem magamévá tenni, mert nagyon tetszik. Például legutóbb New Yorkban voltam és, ha magyar szót hallottam, rögtön odaköszöntem, szóba elegyedtem. Korábban simán továbbmentem volna.
Konfliktus miatt az utolsó 3 hétre leváltam a csapattól, ezért egyedül kellett boldogulnom, ami nem volt könnyű. Ebben a kényelemben, amiben vagyunk (ágy, felszerelt élelmiszerbolt, meleg víz stb.), lehet egy elképzelésed arról, hogyan reagálnál egyes helyzetekre, de ez csupán egy vízió. Van benned mélyen egy olyan ösztön, amivel csak szélsőséges körülmények közt fogsz találkozni, és még te magad sem ismered ezt a részedet.
Egyrészt óva intek mindenkit a taxisoktól. Nagy a csábítás, hogy beülj, de ezek az autók jelöletlenek, nagyon rossz állapotban vannak, olyan hiénák vezetik, akik nem rendelkeznek semmilyen tanúsítvánnyal, engedéllyel és a megbeszélt ár ellenére is pofátlanul igyekeznek átverni. Emellett jó, ha van a telefonunkon egy átváltó applikáció, mert sajnos itt is könnyen csőbe tudnak húzni. Illetve bátran ismerkedjünk a helyiekkel. Mindenki szeret a saját országáról, kultúrájáról mesélni, és az ott élők gyakran osztanak meg olyan tudnivalókat vagy helyeket, amelyeket más körülmények között nem ismernénk meg.
Az alábbi kisfilm a csodás Perut mutatja be:
