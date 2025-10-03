Terhesen feküdt kés alá az édesanya: végzetes is lehetett volna a hasplasztika

Élete legnagyobb meglepetésével szembesült egy 42 éves brit édesanya, Gemma Williams, amikor több évnyi spórolás után végre összejött a pénz arra a hasplasztikára, amire évek óta vágyott. Gemma ugyanis három tini anyjaként szeretette volna eltüntetni a szülések nyomait. A beavatkozás egy magánklinikán történt meg, átszámítva közel 5 millió forintért 2024 augusztusában. A beavatkozás után azonban jött a sokkoló felfedezés: Gemma ismét terhes volt.

Hasplasztikája után derült ki az asszonyról: ismét terhes Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Terhesen végeztek rajta hasplasztikát

Gemma a plasztikát követően hónapokkal később is állandó puffadást és hányingert érzett. Azt hitte, csupán mellékhatás lehet, azonban miután valaki rákérdezett nála, nem lehet-e várandós, sokkot kapott. Pláne, miután kiderült: a 21. hétben jár. Úgy véli, a műtét előtti vizeletvizsgálat egyszerűen nem mutatta ki a terhességet, mert a HCG hormon szintje még túl alacsony volt. Szerencsére a kismama idén májusban komplikációk nélkül, természetes úton világra hozta a kisfiát. Noha a terhesség alatt elvégzett plasztikai műtétnek súlyos, akár végzetes következménye is lehetett volna, Gemma esetében szerencsére végül minden jól alakult.

Amikor rájöttem, hogy terhes voltam az altatás alatt, elszorult a szívem. Gondolkodtam a lehetőségeimen, de tudtam, hogy a szívem mélyén akarom ezt a babát. Hálás vagyok, hogy egészséges. Ez egy olyan történet, amit soha nem felejtek el. Azt hiszem, ennél nagyobb sokk már sosem fog érni az életben

– idézte őt a Mirror.