Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Helga névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Terhesen feküdt kés alá az édesanya: végzetes is lehetett volna a hasplasztika

plasztika
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 03. 19:00
kismamavárandós
Sokkot kapott, amikor megtudta: babát vár.
B. V.
A szerző cikkei

Élete legnagyobb meglepetésével szembesült egy 42 éves brit édesanya, Gemma Williams, amikor több évnyi spórolás után végre összejött a pénz arra a hasplasztikára, amire évek óta vágyott. Gemma ugyanis három tini anyjaként szeretette volna eltüntetni a szülések nyomait. A beavatkozás egy magánklinikán történt meg, átszámítva közel 5 millió forintért 2024 augusztusában. A beavatkozás után azonban jött a sokkoló felfedezés: Gemma ismét terhes volt. 

Hasplasztikája után derült ki az asszonyról: ismét terhes
Hasplasztikája után derült ki az asszonyról: ismét terhes Fotó: Pexels/Mart Production – Képünk illusztráció

Terhesen végeztek rajta hasplasztikát

Gemma a plasztikát követően hónapokkal később is állandó puffadást és hányingert érzett. Azt hitte, csupán mellékhatás lehet, azonban miután valaki rákérdezett nála, nem lehet-e várandós, sokkot kapott. Pláne, miután kiderült: a 21. hétben jár. Úgy véli, a műtét előtti vizeletvizsgálat egyszerűen nem mutatta ki a terhességet, mert a HCG hormon szintje még túl alacsony volt. Szerencsére a kismama idén májusban komplikációk nélkül, természetes úton világra hozta a kisfiát. Noha a terhesség alatt elvégzett plasztikai műtétnek súlyos, akár végzetes következménye is lehetett volna, Gemma esetében szerencsére végül minden jól alakult. 

Amikor rájöttem, hogy terhes voltam az altatás alatt, elszorult a szívem. Gondolkodtam a lehetőségeimen, de tudtam, hogy a szívem mélyén akarom ezt a babát. Hálás vagyok, hogy egészséges. Ez egy olyan történet, amit soha nem felejtek el. Azt hiszem, ennél nagyobb sokk már sosem fog érni az életben 

– idézte őt a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu