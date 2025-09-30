Sydney van den Bosch a várandósságról: „Nem tudom bekötni”

Mint arról korábban a Bors beszámolt, Sydney van den Bosch április végén A Nagy Duett színpadán jelentette be, hogy első gyermekét várja. Reményei szerint a picit már az új otthonukba vinnék, így jelenleg is gőz erővel zajlanak a munkálatok.

Sydney van den Bosch / Fotó: Kliszek Antal

Nem tesz jót a felújítás Sydney van den Bosch számára, ugyanis annyi probléma és akadály van, hogy sajnos ráment az egészségére: túlterheltség miatt kórházba került.

Várandósan ennyit idegeskedni finoman szólva sem tesz jót… Aztán egyszer csak rosszul lettem. Jósló fájásaim voltak, így az ambulancián kötöttem ki



– árulta el korábban Sydney van den Bosch, akit az orvos azonnal pihenésre intett, ráadásul Magyarországot sem hagyhatja el, így kénytelenek voltak lemondani szerelmével az utolsó kettesben töltött nyaralásukat is.

Sydney van den Bosch gyönyörű kismama

Most azonban legfrissebb Instagram-oldalán közölt bejegyzésében boldogságtól és egészségtől sugározva láthatjuk. Az egykori szerencselány nagyon élvezi a kismama létet, ami már nem fog sokáig megmaradni. Kerekedő pocakja ugyanis már arról árulkodik, hogy nem lehet sok hátra, és karjaiba veheti a babáját. Sőt, mint arról Sydney friss bejegyzésében felhívta a figyelmet, már a kabátot is nehezen tudja összekötni magán. Természetesen egy picike pluszfelesleg sincs Sydney van den Boschon, aki gyönyörű fotókat osztott meg magáról.

„Valahogy már nem tudom bekötni “normálisan” a kabátjaim, ahogy a mellékelt ábra mutatja a második képen” – írta bejegyzésében Sydney van den Bosch, amit ide kattintva tekinthettek meg.

„Így is gyönyörű vagy”

„Kedves Sydnye! Nem akkora baj ez! Gyönyörű kismama vagy így is. Hamarosan nem is ez lesz a legfontosabb. Mi is Veled együtt várjuk azt a napot mikor csak egy " köntösben" tartod a kezedben életed értelmét a kislányodat. A visszaszámlálás elkezdődött! Boldogan várjuk mikor bejelented, hogy bővült végre a család. Szívből drukkolunk Neked, hogy miden rendben alakuljon. Addig is vigyázz magatokra . Puszi nagy szeretettel!”

„Sydney gyönyörû kismama vagy. Jó egészséget kívánunk!”

- üzenték az egykori szerencslánynak a rajongói.