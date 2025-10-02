Sport várandósan: tényleg megcsavarodhat a köldökzsinór?

A sport nekem nem csupán hobbi, hanem része az életemnek, a kikapcsolódásomnak, a feszültség levezetésének. Az elején azonban hirtelen rengeteg tanács és rémhír zúdult rám – köztük az egyik legijesztőbb az volt, amit a nagyi mondott:

„Vigyázz, mert a mozgástól megcsavarodhat a köldökzsinór”.

Jó, hogy mozdulni sem mertem ezután, kimentem Vitézhez, de csak sétáltam vele körbe-körbe a lovardában és annyira be voltam rezelve, hogy tényleg nem ültem fel rá.

A következő kötelező viziten azonnal megkérdeztem az orvosomtól, igaz-e a csavarodó köldökzsinór legendája. Ő pedig csak mosolygott. Hát persze, hogy nem. A baba a pocakban magzatvízben van, a köldökzsinór rugalmas és védett, úgy van kialakítva, hogy ne záródjon el akkor sem, ha megtekeredik. A sport várandósan így erre a kérdésre nézve egyáltalán nem veszélyes. Sőt, az orvosom szerint sokkal inkább az a veszély, ha nem mozgok: olyankor könnyebben hízok, rosszabb lehet a keringésem, fáradtabb és nyűgösebb leszek a végére, amikor már a dinnyekorszakban leszünk a picivel.

A futásra is azt mondta: ha eddig is futottam, nyugodtan folytathatom, de mostantól nem a rekordok döntögetése a cél. Rövidebb táv, lassabb tempó, közben figyelni a testem jelzéseire. Ha elfáradok, sétálok. Ha szomjas vagyok, iszom. Ha bármi szokatlant érzek – erős fájdalmat, szédülést, vérzést –, akkor azonnal leállok. Az egész sportolás lényege most az, hogy jól érezzem magam, és közben a babám is biztonságban legyen. A sport várandósan már egy egész más műfaj.

A lovaglás viszont már nehezebb kérdés. Az esésveszély miatt az orvosom óvatosságot javasolt. Azt mondta, az első hónapokban, ha nagyon rutinos vagyok és a lovam is nyugodt, talán belefér, de ahogy nő a pocak, és változik az egyensúlyom, jobb, ha leszállok a nyeregből. Bevallom, nehéz szívvel, de elfogadtam ezt. Vitéz így is része a mindennapjaimnak: ott vagyok, tisztítom, vezetem, sétálok vele – de a közös vágtáinkat most inkább kihagyom. Egyébként érzem is magamon, hogy ennyi most elég. Sosem gondoltam volna, de sport várandósan már tulajdonképpen az is, ha az ember becsülettel gondoz egy lovat. Őszintén, nagyon fárasztó akár egy rendes szőrápolás is mostanában a sok hajolgatás miatt.