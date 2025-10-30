"Soha nem felejtem el azt az érzést, amikor megláttam a lányomat a kórházban" - Saját anyja robbantotta rá a 10 éves Jázminra a házat, megszólalt az édesapa

2024. május 10-én éjjel fél 1 körül hatalmas robbanás rázta fel a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevény 900 lakosát. M. Éva néhány órával korábban a házában elfűrészelte a gázvezetékeket és a tűzhely csapját is megnyitotta, hogy végezzen magával és az akkor 10 éves kislányával, Jázminnal. A helyszínre riasztott tűzoltóknak a romok alól sikerült kimenteniük az 52 éves nőt és gyermekét. Utóbbit súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba, és csakis a szakszerű ellátásnak köszönhetően maradt életben.
Az anyát előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és közveszélyokozással vádolják. Éva a Szolnoki Törvényszéken tartott előkészítő ülésen beismerte tettét, de ezt a bíró nem fogadta el, ezért az ügyet tárgyalásra tűzték ki.
A Bors megtalálta a kislányt és az őt egyedül nevelő édesapát. József fogadta a házában munkatársainkat.
Szerettem volna, ha az ügy mihamarabb lezárul, de nem így alakult. El se mentem az ülésre, hogy ne kelljen látnom Évát, mert amit tett, arra nem létezik bocsánat
– mondta a férfi, majd hozzátette: a sors pikantériája, hogy korábban éppen tőle vonták meg a gyermeke felügyeleti jogát, így Jázminkát az anyjánál helyezték el.
- Egy időben sajnos voltak alkoholproblémáim, ezt pedig a hatóság nem díjazta. Miután Évával a szörnyűség előtt három évvel megszakadt az élettársi kapcsolatunk, úgy látták, hogy a volt párom alkalmasabb a gyereknevelésre. A történtek után kezdeményeznem kellett a bíróságon a felügyeleti jogom visszaállítását. Hozzáteszem, már két éve egyáltalán nem iszom, teljesen tiszta vagyok – szögezte le a férfi és hozzátette: beismeri, olykor legurított a torkán néhány kupicával, de még úgy is tisztábban gondolkodott az élettársánál.
- Évánál jobban, nagyobb szeretettel gondoskodtam Jázminról és bizonyára még fogok is hosszú évekig, mi több, az életem végéig. A gyermekem értelmi fogyatékos és ADHD-s. Folyamatos figyelmet igényel – magyarázta a férfi, miközben egy másik szobából Jázmin folyamatosan kiabált Józsefnek. Az apa tehát odament hozzá, és meghagyta, nyugodtan fürödjön meg, öltözzön fel, majd jöjjön közénk.
- Jázmin 5 éves koráig kizárólag tejet ivott, semmilyen szilárd táplálékot nem fogadott el. Attól félt, hogy megfullad. A robbanás után csaknem egy évig feküdt kórházban, akkor hasonlóan viselkedett – mesélte József, majd rátért gyermeke égési sérüléseire.
A teste 36 százaléka megégett. A keringése összeomlott, alig tudták megmenteni az életét. Amikor bementem hozzá a kórházba, a feje búbjától a lábujja hegyéig be volt kötözve. Alig ismertem fel. Sosem felejtem el azt az érzést, amikor láttam, hogy csövek lógnak ki belőle és gépek veszik körül. Csaknem egy hónapig mélyaltatásban tartották. Ő már csak részletekben emlékszik a történtekre
– mondta József és hozzátette: kétszer is előfordult, hogy kis híján a karjai között halt meg Jázminka.
- Egyszer már majdnem hazaengedtek bennünket, amikor hirtelen lett egy rohama, mert elzáródott az egyik veséje felett egy főütőér. Ha nem vagyok ott, lehet, észre sem veszik, hogy baj van. Éppen tisztába tettem, ezért felemeltem a lábát. Fennakadt a szeme, ellilult és rángatózni kezdett. Szerencsénkre éppen akkor volt a kórházban a váltás, ezért sok orvos volt bent. Mindenki azonnal odajött – emlékezett vissza az édesapa.
A férfi egyszerűen nem talál magyarázatot rá, mi vezethette Évát a szörnyű tettére.
- Komoly problémái voltak az akkori párkapcsolatával. Rengeteget veszekedtek – kezdte József. Ezt Jázmin is meghallotta, ezért hozzánk szaladt.
Anyánál ott volt egy fiú, aki azt mondta neki, hogy öljön meg engem. Hogy szúrjon le! Nagyon megijedtem. Ki akartam menekülni, de nem értem el a felső zárat
– idézte fel a történtek előzményét a 12 éves kislány, majd édesapja ölébe ült. Kettesben élnek, ha nem is jómódban, de boldogan.
Az apa jelenleg Jázmin mellett nem tud dolgozni, legfőbb jövedelme a gondozási díj. A kérdésre, hogy követel-e Évától tartásdíjat, lemondóan válaszolt:
- Nincs értelme, mert úgysem dolgozik a rácsok mögött.
Balogi Zsófia családjogi szakjogász a Bors kérdésére azt mondta: a tartásdíj jogosultja a gondozó szülő, de a pénz valójában a gyermeknek jár.
- Senkinek nem javaslom, hogy erről lemondjon. Ha minimális is az összeg, amit akár egy fogvatartott rabkeresményéből levonnak, az is a nevelésére fordítandó. Amennyiben a kötelezett nem rendelkezik jövedelemmel vagy végrehajtható vagyonnal, esetleg a vagyonára indult végrehajtás eredménytelen, az állam a tartásdíjat megelőlegezi, igaz, ez nem automatikus. Peres úton kell elérni.
