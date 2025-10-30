"Soha nem felejtem el azt az érzést, amikor megláttam a lányomat a kórházban" - Saját anyja robbantotta rá a 10 éves Jázminra a házat, megszólalt az édesapa

2024. május 10-én éjjel fél 1 körül hatalmas robbanás rázta fel a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Szelevény 900 lakosát. M. Éva néhány órával korábban a házában elfűrészelte a gázvezetékeket és a tűzhely csapját is megnyitotta, hogy végezzen magával és az akkor 10 éves kislányával, Jázminnal. A helyszínre riasztott tűzoltóknak a romok alól sikerült kimenteniük az 52 éves nőt és gyermekét. Utóbbit súlyos égési sérülésekkel szállították kórházba, és csakis a szakszerű ellátásnak köszönhetően maradt életben.

Jázmin a csodával határos módon túlélte a robbanást. Most édesapjával él

Fotó: Bors

Az anyát előre kitervelten, tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és közveszélyokozással vádolják. Éva a Szolnoki Törvényszéken tartott előkészítő ülésen beismerte tettét, de ezt a bíró nem fogadta el, ezért az ügyet tárgyalásra tűzték ki.

Jázmin túlélte a gázrobbanást

A Bors megtalálta a kislányt és az őt egyedül nevelő édesapát. József fogadta a házában munkatársainkat.

Szerettem volna, ha az ügy mihamarabb lezárul, de nem így alakult. El se mentem az ülésre, hogy ne kelljen látnom Évát, mert amit tett, arra nem létezik bocsánat

– mondta a férfi, majd hozzátette: a sors pikantériája, hogy korábban éppen tőle vonták meg a gyermeke felügyeleti jogát, így Jázminkát az anyjánál helyezték el.

- Egy időben sajnos voltak alkoholproblémáim, ezt pedig a hatóság nem díjazta. Miután Évával a szörnyűség előtt három évvel megszakadt az élettársi kapcsolatunk, úgy látták, hogy a volt párom alkalmasabb a gyereknevelésre. A történtek után kezdeményeznem kellett a bíróságon a felügyeleti jogom visszaállítását. Hozzáteszem, már két éve egyáltalán nem iszom, teljesen tiszta vagyok – szögezte le a férfi és hozzátette: beismeri, olykor legurított a torkán néhány kupicával, de még úgy is tisztábban gondolkodott az élettársánál.

- Évánál jobban, nagyobb szeretettel gondoskodtam Jázminról és bizonyára még fogok is hosszú évekig, mi több, az életem végéig. A gyermekem értelmi fogyatékos és ADHD-s. Folyamatos figyelmet igényel – magyarázta a férfi, miközben egy másik szobából Jázmin folyamatosan kiabált Józsefnek. Az apa tehát odament hozzá, és meghagyta, nyugodtan fürödjön meg, öltözzön fel, majd jöjjön közénk.