Gázzal robbantotta rá a lakást magára és kislányára Éva: "Maga sem tudja megmagyarázni, miért próbálta megölni a lányát"

Az ötvenes éveiben járó nőt két büntetés-végrehajtási dolgozó vezetőszáron kísérte a bíróság folyosóján a tárgyalóteremhez. Az asszony gázzal akarta megölni magát és gyermekét. M. Éva először készséggel fogadta bemutatkozásunkat, kedvesen köszönt, és kezét is nyújtotta, de mikor a foglalkozásunkat is hozzátettük, azonnal hangnemet váltott.
Hagyjanak békén!
- kiabálta, majd hátat fordított, míg a bíró a várakozókat be nem hívta a terembe. Baky Endre, a vádlott ügyvédje a kiskorú sértett érdekeire hivatkozva zárt tárgyalás megtartását kezdeményezte, ezt pedig az ügyész nem ellenezte. A bíróság ennek megfelelően a nyilvánosságot kizárta az előkészítő ülésről és a januárban kezdődő tárgyalássorozatról is.
A vádiratban foglaltak szerint Éva 2024. május 10-én éjjel végzetes döntést hozott: megöli 10 éves, fogyatékos kislányát, és magával is végez. Elfűrészelte a gázcsöveket, és a gáztűzhelyet is megnyitotta szelevényi házukban, majd várni kezdett a hatásra. Fél 1 körül bekövetkezett a robbanás, és tűz keletkezett. Az összedőlt, felgyújtott házból a tűzoltók az anyát és a gyermekét is kimenekítették. A kislány életét csakis a szakszerű orvosi ellátás és az azt követő, intenzív terápia menthette meg.
A nő kirendelt ügyvédje a Borsnak elmondta: az anya arra készült, hogy az előkészítő ülésen beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügyészi indítványban erre az esetre hat év szabadságvesztés kiszabása szerepelt. Baky megjegyezte, hogy a gyakorlat alapján nem valószínű, hogy a tárgyalás megtartása esetében ennél enyhébb ítélet születik. Éva tartotta magát az elhatározásához, mert szeretett volna az egész ügyön mielőbb túlesni, azonban a bíró szerint világossá vált, hogy a vádlott nem is emlékszik a történekre, ráadásul a cselekményét máshogy részletezte a nyomozati szakaszban a rendőröknek, és máshogy a bíróságon. Ezekre való tekintettel a bíró nem fogadta el Éva nyilatkozatát, és elrendelte a tárgyalás megtartását.
A védencem régen megbánta tettét. Maga sem tudja megmagyarázni, miért próbálta megölni a lányát, és hozzáteszem, a családot jól ismerők is értetlenül álltak az ügy előtt. Mind az iskola dolgozói, mind a településen élők kijelentették, hogy a védencem kiváló anya és szépen, türelmesen nevelte gyermekét
– szögezte le Baky Endre.
Évát a kalocsai börtönben tartják fogva a letartóztatása óta. A történtek óta nem láthatta gyermekét, pedig szeretne tőle bocsánatot kérni. A kislányt jelenleg az édesapja neveli, egy tanyán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.