Gázzal robbantotta rá a lakást magára és kislányára Éva: "Maga sem tudja megmagyarázni, miért próbálta megölni a lányát"

Az ötvenes éveiben járó nőt két büntetés-végrehajtási dolgozó vezetőszáron kísérte a bíróság folyosóján a tárgyalóteremhez. Az asszony gázzal akarta megölni magát és gyermekét. M. Éva először készséggel fogadta bemutatkozásunkat, kedvesen köszönt, és kezét is nyújtotta, de mikor a foglalkozásunkat is hozzátettük, azonnal hangnemet váltott.

Éva magára és lányára nyitotta a gázcsapot Fotó: Bors

Hagyjanak békén!

- kiabálta, majd hátat fordított, míg a bíró a várakozókat be nem hívta a terembe. Baky Endre, a vádlott ügyvédje a kiskorú sértett érdekeire hivatkozva zárt tárgyalás megtartását kezdeményezte, ezt pedig az ügyész nem ellenezte. A bíróság ennek megfelelően a nyilvánosságot kizárta az előkészítő ülésről és a januárban kezdődő tárgyalássorozatról is.

Gázzal akart végezni magával és kislányával

A vádiratban foglaltak szerint Éva 2024. május 10-én éjjel végzetes döntést hozott: megöli 10 éves, fogyatékos kislányát, és magával is végez. Elfűrészelte a gázcsöveket, és a gáztűzhelyet is megnyitotta szelevényi házukban, majd várni kezdett a hatásra. Fél 1 körül bekövetkezett a robbanás, és tűz keletkezett. Az összedőlt, felgyújtott házból a tűzoltók az anyát és a gyermekét is kimenekítették. A kislány életét csakis a szakszerű orvosi ellátás és az azt követő, intenzív terápia menthette meg.

A nő kirendelt ügyvédje a Borsnak elmondta: az anya arra készült, hogy az előkészítő ülésen beismeri tettét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Az ügyészi indítványban erre az esetre hat év szabadságvesztés kiszabása szerepelt. Baky megjegyezte, hogy a gyakorlat alapján nem valószínű, hogy a tárgyalás megtartása esetében ennél enyhébb ítélet születik. Éva tartotta magát az elhatározásához, mert szeretett volna az egész ügyön mielőbb túlesni, azonban a bíró szerint világossá vált, hogy a vádlott nem is emlékszik a történekre, ráadásul a cselekményét máshogy részletezte a nyomozati szakaszban a rendőröknek, és máshogy a bíróságon. Ezekre való tekintettel a bíró nem fogadta el Éva nyilatkozatát, és elrendelte a tárgyalás megtartását.

A ház megsemmisült a robbanásban Fotó: szoljon.hu

A védencem régen megbánta tettét. Maga sem tudja megmagyarázni, miért próbálta megölni a lányát, és hozzáteszem, a családot jól ismerők is értetlenül álltak az ügy előtt. Mind az iskola dolgozói, mind a településen élők kijelentették, hogy a védencem kiváló anya és szépen, türelmesen nevelte gyermekét

– szögezte le Baky Endre.