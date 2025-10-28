A világ idei legerősebb vihara készül lecsapni – katasztrofális és életveszélyes körülményekre figyelmeztetnek a szakértők

Már három ember életét vesztette Jamaicán, miközben az ország a világ idei legerősebb viharára – és az eddigi leghevesebbre a sziget történetében – készül. Az amerikai meteorológusok „katasztrofális és életveszélyes” körülményekre figyelmeztetnek.
A Melissa hurrikán széllökései elérik a 282 km/h-t, így az 5-ös kategóriába tartozik – ez a legerősebb fokozat. A vihar tovább erősödik, és várhatóan kedden kora reggel csap le a karibi szigetre.
A hurrikán eddig négy halálos áldozatot követelt Haitin és a Dominikai Köztársaságban, a jamaicai haláleseteken felül.
Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Melissa lassú mozgása miatt egyes térségekben tartós, heves esőzésekre lehet számítani, ami növeli a halálos áradások és földcsuszamlások kockázatát.
Az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikánközpontjának (NHC) legfrissebb adatai szerint a Melissa a maximális szélsebesség és az alacsony központi légnyomás alapján az idei év legerősebb vihara a világon.
Jelenlegi erejével ez lenne a legerősebb hurrikán, amely Jamaicát sújtja azóta, hogy 1851-ben megkezdték a hivatalos feljegyzések vezetését – számolt be róla a CBS, a BBC amerikai hírszolgáltató partnere.
A trópusi vihar körülményei már jelen vannak Jamaicán, és „katasztrofális és életveszélyes, hurrikán erejű szélviszonyok” kezdete várható kedd reggel – áll az NHC legfrissebb, hétfőn 23:00 ET (kedd 03:00 GMT) órakor kiadott nyilvános figyelmeztetésében – írja a BBC.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.