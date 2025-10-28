A világ idei legerősebb vihara készül lecsapni – katasztrofális és életveszélyes körülményekre figyelmeztetnek a szakértők

Már három ember életét vesztette Jamaicán, miközben az ország a világ idei legerősebb viharára – és az eddigi leghevesebbre a sziget történetében – készül. Az amerikai meteorológusok „katasztrofális és életveszélyes” körülményekre figyelmeztetnek.

A Melissa hurrikán széllökései elérik a 282 km/h-t, így az 5-ös kategóriába tartozik – ez a legerősebb fokozat. A vihar tovább erősödik, és várhatóan kedden kora reggel csap le a karibi szigetre.

Stunning.



This has to be some of the best footage of a plane emerging into the centre of a hurricane I’ve ever seen.



Meteorologically, Melissa is absolutely textbook. pic.twitter.com/p6QyzOYGkY — Met4Cast - UK Weather (@Met4CastUK) October 27, 2025

A hurrikán eddig négy halálos áldozatot követelt Haitin és a Dominikai Köztársaságban, a jamaicai haláleseteken felül.

Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy Melissa lassú mozgása miatt egyes térségekben tartós, heves esőzésekre lehet számítani, ami növeli a halálos áradások és földcsuszamlások kockázatát.

Az Egyesült Államok Nemzeti Hurrikánközpontjának (NHC) legfrissebb adatai szerint a Melissa a maximális szélsebesség és az alacsony központi légnyomás alapján az idei év legerősebb vihara a világon.

Jelenlegi erejével ez lenne a legerősebb hurrikán, amely Jamaicát sújtja azóta, hogy 1851-ben megkezdték a hivatalos feljegyzések vezetését – számolt be róla a CBS, a BBC amerikai hírszolgáltató partnere.

A trópusi vihar körülményei már jelen vannak Jamaicán, és „katasztrofális és életveszélyes, hurrikán erejű szélviszonyok” kezdete várható kedd reggel – áll az NHC legfrissebb, hétfőn 23:00 ET (kedd 03:00 GMT) órakor kiadott nyilvános figyelmeztetésében – írja a BBC.