174 éve nem látott erővel csapott le a hurrikán - már a következő áldozata felé tart

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 07:10
A Karib-térség egyik legerősebb vihara csapott le Jamaicára. Miközben a sziget romokban hever a Melissa hurrikán miatt, Kuba lakosságát már evakuálják.

A Melissa hurrikán, a valaha mért legerősebb vihar Jamaicában 174 év óta, kedden, helyi idő szerint 14:00 óra körül ért partot a sziget délnyugati részén, New Hope közelében.

Óriási károkat okozott a Melissa hurrikán.
Rengeteg kárt okozott a Melissa hurrikán, de még nincs vége

A hurrikán 295 km/h erejű szelekkel, azaz 5-ös kategóriásként csapott le, majd lassan északkelet felé haladt, átsöpörve az országon. A Nemzeti Hurrikán Központ szerint a központja Montego Baytől mintegy 24 kilométerre haladt el, mielőtt a Karib-tenger felé fordult.

A jamaicai kormány rendkívüli állapotot hirdetett: Andrew Holness miniszterelnök katasztrófaövezetté nyilvánította az egész országot, hogy megakadályozza a fosztogatást és az áremelkedést az élelmiszer- és vízhiány közepette. Szinte minden megyében áradások, kidőlt fák és leszakadt villanyoszlopok bénítják a közlekedést. Négy kórház is súlyosan megrongálódott, az egyikben 75 beteget kellett evakuálni az áramszünet miatt.

A Jamaicai Villamosenergia-szolgáltató vállalat azt közölte, hogy több ezer háztartás maradt áram nélkül, de amint biztonságossá válik, megkezdik a helyreállítást.

Eközben Kuba is készülődik: az ENSZ jelentése szerint a hatóságok félmillió embert evakuálnak az ország keleti részéről, mielőtt Melissa, ami immár 4-es kategóriás, de továbbra is rendkívül veszélyes viharként, eléri a partokat - közölte a Mirror.

 

