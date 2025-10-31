Szívszorító: Könnyek között dokumentálta a lány, ahogy megvakul – „Úgy érzem, nem maradt több erőm”

A chicagói színésznő és stylist, McEwen Baker élete gyerekkora óta az orvosi beavatkozások körül forog és attól rettegett, hogy megvakul. Két éves volt, amikor először panaszkodott szemfájdalomra és vörösségre. Az orvosa eleinte csak szezonális allergiát gyanított, de édesanyja nem nyugodott bele, és második véleményt kért. Ekkor derült ki, hogy a kislány uveitistől, vagyis súlyos szemgyulladástól szenved – egy olyan állapottól, amely később glaukómához vezetett.

Fiatalon szembesült azzal a ténnyel, hogy megvakul.

Fotó: My Ocean Production / Shutterstock

El kellett fogadnia: megvakul

McEwen gyerekkora így operációk és kezelések sorozatává vált. Tizenöt évesen azonban egy szörnyű baleset újra visszavetette a gyógyulását.

„Az addigi műtéteim eredménye szinte semmivé vált – a szaruhártyám sejtjei elhaltak”

– emlékezett vissza a fiatal nő, aki ezt követően részleges szaruhártya-átültetéseken esett át 2017-ben és 2020-ban. Mindkét beavatkozás csak átmeneti javulást hozott.

2022-re az orvosok közölték vele, hogy nem vállalnak újabb műtétet, mert az kockázatos és nem hozna tartós eredményt. McEwen ekkor már jogilag vak volt a jobb szemére.

A végső fordulat 2023 márciusában jött el.

„Szent Patrik napján felébredtem, és nem láttam a mennyezeti lámpát. Azt hittem, csak elaludtam a szemem, de aztán rájöttem: semmit sem látok. Mintha sűrű ködben ébredtem volna.”

Kiderült, hogy a bal szemében is elindult ugyanaz a folyamat: a szaruhártya-sejtek elhalása. Az orvosok szerint ez corneális ödéma, vagyis a szaruhártya duzzadása miatt alakult ki.

Eleinte a vakság csak rövid időszakokra jelentkezett – fél órára, majd egyre tovább tartott.

„Egy idő után már órákig nem láttam semmit, mostanra pedig néha hetekre is elvész a látásom”

– mondta a People Magazinnak. A legrosszabb periódusa 2025.ben volt, amikor szinte teljesen megvakult több napra.

„Úgy érzem nem maradt több erőm, nem tudom, hogyan kell élni látás nélkül”

– vallotta be őszintén.

„Amikor napokig semmit sem látok, egyszerűen elveszítettem a kapaszkodóimat.”

„A gyász nem egyenes vonalú. Vannak napok, amikor dühös vagyok, máskor elkeseredett vagyok, és próbálok alkudozni magammal, hogy hátha ez mégis megváltozik.”

Új otthonában, Chicagóban támogató közösséget keresett, de mivel nem talált, úgy döntött, maga hoz létre egyet. 2025 augusztusában feltöltött egy videót a TikTokra, amelyben sírva beszélt arról, hogy 26 évesen fokozatosan megvakul.

„Gyorsabban történik, mint vártam, és már a mindennapjaimat is ellehetetleníti. Olyan érzés, mintha elvennék tőlem az álmaimat, és én semmit sem tehetnék.”

A videó alatt ezrek támogatták, és McEwen azt mondja, a reakciók újra hitet adtak neki:

„Megtaláltam az internet jó oldalát. Megható, mennyi ember írt, aki hasonlót él át.”