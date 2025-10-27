"Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy valaha ilyen helyzetbe kerülök" – váratlan diagnózis forgatta fel a háromgyermekes anya életét

2021 októberében az amerikai Texasban élő influenszer-édesanya, Nasreen Shahi egy rutinvizsgálatnak hitt eljárásra ment, első mammográfiájára 40 évesen. Csupán egy gyors vizitet és tiszta leletet várt, ehelyett azonban az élete egy pillanat alatt a feje tetejére állt, amikor az orvosok közölték vele a sokkoló diagnózist.

Nasreen Shahi rettenetes diagnózist kapott Fotó: Instagram videó

Rutinvizsgálat hozta el a mindent megváltoztató diagnózist

A vizsgálat során fény derült arra, hogy Shahinak negyedik stádiumú, áttétes mellrákja van. Ez a diagnózis azonban nemcsak az ő, de egész családja életét felforgatta.

Ez szó szerint életünk legnagyobb sokkja volt. Egyszerűen nem láttuk előre. Úgy éreztem, teljesen egészséges vagyok, tele energiával, mindig elfoglalt, tettre kész. Mindent csináltam, amit szoktam. Szóval amikor megtudtuk, egyszerűen nem hittük el

– mesélte az édesanya.

Mivel a rák már átterjedt a májára, Shahi alig két héttel a diagnózis után már kemoterápiás kezelésen ült, egy intenzív és bizonytalan úton, amire soha nem számított.

Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy valaha ilyen helyzetbe kerülök.

Mivel szinte semennyi ideje nem volt feldolgozni a diagnózist vagy másodvéleményt kérni, Shahi úgy döntött, megbízik az orvosában, és gyorsan kapcsolatba lépett egy ajánlott onkológussal.

Mivel a rák hormonális eredetű volt, ösztrogén pozitív, progeszteron pozitív és HER2-pozitív, az édesanya azonnali, agresszív kezelést igényelt. Hat kemoterápiás ciklust kapott 18 hét alatt, három gyógyszer kombinációját, 3 hetente beadva. A kezelés alatt mindent megtett, hogy ne veszítse el a haját, de így is több mint a fele kihullott.

Háromgyermekes anyaként Shahi autopilótára kapcsolt, az volt a célja, hogy minden napot a lehető leghatékonyabban vészeljen át.

Szinte úgy kezeltem, mint egy listát, amit sorban kipipálok: először beültetik a portot, rendben. Másodszor elkezdem a kemót, rendben. Következő lépés a sugárkezelés. Aztán jön a műtét. Így kellett gondolnom rá, hogy életben maradjak.

Shahi kettős masztektómián, rekonstrukciós műtéten és petefészek-eltávolításon esett át, hogy megszüntessék a hormonforrást, amely a betegséget táplálta.

Amikor ezt javasolták, azt mondtam: "Igen, bármit tegyünk meg. Menjünk a lehető legagresszívabban, hogy ez végre a múlt legyen." Megtettük mindezt, majd 28 sugárkezelés következett. Ezután visszatértem az immunterápiára, amit gyakorlatilag az elmúlt három évben hol folytattam, hol szüneteltettem

– emlékezett vissza a nő.