Összetörtek a szülők: meghalt a bölcsődében a tündéri kislányuk

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 11:00
A szülők keresik a válaszokat a tragédiára.

Felfoghatatlan tragédia rázta meg New Yorkot: egy mindössze 1 éves kislány, River Wilson életét vesztette, miután holtan találták a bronxi Ana's Butterfly Garden nevű bölcsőde udvarán lévő medencében. A szülők kétségbeesetten keresik a választ a legégetőbb kérdésre: ki vigyázott a gyermekükre azon a napon?

Kislány
A kislány teljesen magára maradt.
Fotó: RuskaPixs / Shutterstock

A borzalmas eset augusztus 1-jén történt, amikor a rendőrség riasztást kapott egy segítségre szoruló gyermekről. A kislányt eszméletlen állapotban találták meg a medencében, és bár azonnal kórházba szállították, az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A gondozó, aki a kicsire felügyelt volna, állítása szerint éppen főzött, amikor észrevette, hogy River eltűnt. Hiába kutatta át az épületet, a kislányt csak a vízben találta meg.

„Mi történt azon a napon? Hogyan juthatott ki a gyermekem az épületből, amikor még a kilincset sem tudta volna kinyitni?”

 – tette fel a kétségbeesett kérdéseket River édesapja, Ifiok Wilson a helyi sajtónak.

 A család szerint teljességgel érthetetlen, miként történhetett meg, hogy több felnőtt jelenlétében egy kisgyermek felügyelet nélkül maradjon, és a tragédia bekövetkezzen.

A bölcsőde működését a hatóságok azonnal felfüggesztették, és mindössze három nappal a tragédia után kilenc szabályszegést jegyeztek fel az intézménnyel kapcsolatban. Korábbi ellenőrzések során ugyanakkor semmilyen problémát nem találtak. A Bronx ügyészsége jelenleg is vizsgálja az eset körülményeit, a halál pontos oka pedig az orvosszakértők szerint további vizsgálatokra vár.

River családja nemcsak gyászol, hanem választ is követel: ki hibázott, és ki felelős a gyermek életéért? Az apa így fogalmazott: 

„Nem kívánom senkinek, hogy átélje azt, amit az elmúlt két hónapban mi átéltünk.”

A tragédia felhívja a figyelmet arra, milyen fontos a megfelelő gyermekfelügyelet és a biztonsági előírások szigorú betartása. A szülők mindaddig nem nyugszanak, amíg meg nem tudják az igazságot arról, mi történt azon a végzetes napon, írja a Mirror.

 

