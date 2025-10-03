Lajsz András egy kamaszfiú izgalmával készült arra a napra, amikor végre, rengeteg viszontagság után feleségül veheti szerelmét Gizust, akit pár hónappal Lajsz András felesége tavaly májusi halála után ismert meg.

Lajsz András betegsége miatt nem sokkal az esküvője előtt újra műtétre szorult (Fotó: Bors)

Ahogy arról már a Bors beszámolt, a koktélkirály október 3-ra tűzte ki a nagy napot, igaz, ez már a második nekifutásuk volt, az augusztusi lagzit ugyanis Lajsz András állapota miatt el kellett halasztaniuk.

A híres vendéglátós nem sokkal a nagy nap előtt kórházba került ismét, komoly alhasi műtétet hajtottak rajta végre. Bár az intézményt 11 nap után elhagyhatta, szeptember elején azt mondta, még sokat kell erősödnie.

„Jobban vagyok már, de még gyengén. Kedden is kórházban voltam felülvizsgálaton, és csütörtökön is megyek. Egy gyulladás keletkezett a szervezetemben, ezért kellett megműteni, ám azt nem tudják, hogy azt mi okozta. Igyekszem gyorsan meggyógyulni, remélem, jövő héten már sokkal jobban leszek” – mondta Lajsz még szeptember elején.

A vendéglátós akkor újságolta el azt is, hogy az új időpont az október 3-ra, a helyszín pedig a festői szépségű, szobi járásban elterülő község, Kismaros.

Lajsz András és Gizus október 3-án végre egybekelnek (Fotó: Lajsz András)

Lajsz András kálváriája: Újra műteni kellett!

Az égiek azonban nem adják könnyen Lajsz András boldogságát! Amikor a Bors egy nappal az esküvő előtt afelől érdeklődött, hogy minden készen áll-e a nagy napra, kiderült, hogy Lajsz András ismét kórházba került, egy nappal az esküvő előtt ismét műteni kellett!

„Egy kontrollvizsgálaton voltam szerdán, akkor mondta a szemembe az orvos, hogy egy nappal az esküvőm előtt megint meg kell műteni. Voltak bennem bizonyos csövek, amiket el kellett távolítani. Már túl vagyok a beavatkozáson, de ez az egész enyhén sokkolt minket. Most még itt vagyok a kórházban, rám szóltak, hogy fogyasszak elég folyadékot, várom a papírokat, aztán jönnek értünk Gizussal autóval. Nem unatkozunk, az biztos! Így vágunk bele a holnapi esküvőbe, de most már bízunk benne, hogy minden rendben lesz”

- sóhajtott csütörtök késő délután lapunknak a koktélkirály, akitől menyasszonya, Gizus vette át a szót.