Sokkoló tragédia: meghalt egy 2 éves kisfiú, miután eszméletlen állapotban találtak rá a bölcsődében

2025. szeptember 19-én, 14:43-kor érkezett bejelentés Lancaster Lane-re, Parboldba, miután egy gyermeket eszméletlenül találtak a bölcsődében. A gyermeket kórházba szállították, ahol az orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére tragikusan elhunyt. Gondolataink a fiú szeretteivel vannak ebben a rendkívül megterhelő időszakban. A halálát nem kezelik gyanús körülményként, és az ügy aktáját a megfelelő időben átadják az igazságügyi halottkémi hivatalnak. A gyermek családja arra kéri a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket