Sokkoló tragédia: meghalt egy 2 éves kisfiú, miután eszméletlen állapotban találtak rá a bölcsődében

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 19:52
Egy kétéves kisfiú meghalt a kórházban, miután eszméletlen állapotban találtak rá egy bölcsődében.
A gyermeket pénteken délután 14:45 körül találták meg a Parbold Douglas Church of England Academy intézményében, Parboldban, Nyugat-Lancashire területén. 

A Lancashire-i rendőrség közlése szerint a kisfiút kórházba szállították, ahol az orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére később életét vesztette. A halálesetet nem kezelik gyanús körülményként – tette hozzá a rendőrség.

A Lancashire-i rendőrség szóvivője így nyilatkozott:

2025. szeptember 19-én, 14:43-kor érkezett bejelentés Lancaster Lane-re, Parboldba, miután egy gyermeket eszméletlenül találtak a bölcsődében. A gyermeket kórházba szállították, ahol az orvosi személyzet minden erőfeszítése ellenére tragikusan elhunyt. Gondolataink a fiú szeretteivel vannak ebben a rendkívül megterhelő időszakban. A halálát nem kezelik gyanús körülményként, és az ügy aktáját a megfelelő időben átadják az igazságügyi halottkémi hivatalnak. A gyermek családja arra kéri a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket

– írja a Mirror

