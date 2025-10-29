Nincsenek szavak: gyermeke születése előtt hunyt el a férfi, aki évekig küzdött az apaságért

Nyolc éven át küzdött azért egy brit férfi a partnerével, hogy gyermekük lehessen, az álmuk pedig úgy tűnt, valóra válik, amikor minden összeomlott. A 34 éves Dean Potter és várandós menyasszonya, a 31 éves Zoe Adams szeptemberben a norfolki Haven Caister-on-Sea üdülőparkba utazott megünnepelni a 11. évfordulójukat, amikor a férfi tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Felfoghatatlan tragédia: gyermeke születése előtt elhunyt a fiatal férfi

A nő elmondása szerint a párjának nem volt ismert egészségügyi problémája - vagy legalábbis, akkor még azt hitték -, és teljesen jól érezte magát, ennek ellenére az utolsó napon, amit még az üdülőhelyen töltöttek, Zoét egy hangos csattanás riasztotta fel hajnalok hajnalán. Ezt követően talált rá Deanre, aki kizuhant az ágyból, és a padlón feküdt eszméletlenül: a nő azonnal megkezdte az újraélesztést, azonban minden erőfeszítése dacára a férfi elhunyt, mielőtt még kórházba szállíthatták volna. A két héttel később elvégzett boncolás során derült ki, hogy Dean bal szívkamrája leállt egy szívbetegség miatt, amiről se neki, se a családjának nem volt tudomása.

Ez volt az egyik legromantikusabb utazásunk, és mindketten nagyon jól éreztük magunkat. Volt okunk az ünneplésre: nyolc év próbálkozás után végre gyereket vártunk, a 11. évfordulónk pedig a habot jelentette a tortán. Dean végig tökéletesen jól volt

- mondta el Zoe, aki, miután meglátta, hogy a vőlegénye eszméletlenül fekszik a padlón, rögtön mentőt hívott, mialatt megkezdte az újraélesztést. A kiérkező mentősök még két órán keresztül küzdöttek a férfi életéért, de már semmit sem tehettek érte.

Egy örökkévalóságnak tűnt. Némán várakoztam a nappaliban, de a szívem mélyén tudtam, hogy már elment

- tette hozzá Zoe, majd elárulta, később visszament a hálószobába, megfogta a párja kezét, és elmondta neki, mennyire szereti, mialatt a mentősök feladták a küzdelmet.

Dean 2025. szeptember 26-án hunyt el: két héttel később a boncolás megerősítette, hogy egy nem diagnosztizált szívbetegség miatt bal kamrai elégtelenséget szenvedett el.

Nem tudom elhinni, hogy elment – fogalmunk sem volt a szívbetegségéről. Minden egyes nap hiányzik a mosolya, a nevetése és a kedvessége. Megszakad a szívem, hogy soha nem találkozhat a gyermekével. Tudom, hogy Dean a legjobb édesapa lett volna

- tette hozzá Zoe, akinek a támogatására Dean nővére, Louise egy GoFundMe-oldalt indított el, ahol a november 15-re tervezett temetés költségeire, valamint a születendő babájuk ellátására gyűjtenek pénzt – írja a Mirror.