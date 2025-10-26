„Nem ezt érdemlik a gyerekeim” - egy tűzoltó története, aki küzd, hogy életben maradhasson a gyermekeiért

Egy tűzoltónak mindössze három-hat éve maradt az életéből, miután szédülés és gyengeség miatt orvoshoz fordult. A kezdeti vizsgálatok során szívproblémára gyanakodtak, de 2024 áprilisában kiderült, hogy grade három astrocytomája van – egy gyorsan növekvő agydaganat.

A tűzoltó, Paul Whitaker egy kísérleti vakcinára gyűjt, hogy minél tovább életben maradhasson a gyermekeiért. Fotó: GoFundMe/Help Paul Get More Time With His Family

A tűzoltó, aki most a lángok helyett a saját életéért küzd

Paul, aki 17 éve tűzoltó, mindent megtett, hogy mindennapjaikat a fiával, a 8 éves Noah-val és a 6 éves Ethan-nel a lehető legnormálisabbá tegye. „Ők nem érdemlik ezt, senki sem” – mondta.

Miután a daganatot részben eltávolították egy éber kraniotómiával, Paul hét hétig sugárkezelést és 12 hónapig kemoterápiát kapott. Az orvosok attól tartanak, hogy a daganat kiújulhat, mivel az agresszív és gyorsan növekszik. Paul most egy immunterápiás vakcina kezeléséhez gyűjt adományt, amely segíthet az immunrendszernek felismerni és megtámadni a tumorsejteket. A hasonló DCVax-L vakcina klinikai vizsgálatai jelentősen növelték a túlélési arányt a grade 4 glioblastoma esetében. Paul reméli, hogy a kezeléssel az ő prognózisa is javulhat. - írta a The Sun.

Amikor meghallottam, hogy agydaganatom van, minden összeomlott. Az előrejelzés szörnyű, csak néhány év az átlagos túlélési esély. Ha meghosszabbíthatjuk az időt, szeretnénk esélyt kapni.

Paul és Hayley mindvégig próbálták védeni gyermekeiket a diagnózis híreitől, de a kemoterápia tünetei – fáradtság, hányinger, étvágytalanság – miatt a gyerekeket is bevonták a mindennapokba. Paul azt is hangsúlyozza, hogy az ő tünetei nem voltak a „tipikus” jelek, amelyekről az emberek agydaganatra gondolnak, ezért fontos a korai felismerés és a megfelelő diagnosztikai eszközök.

Paul imádja a gyerekeit, épp ezért nem hajlandó feladni a küzdelmet Fotó: GoFundMe/Help Paul Get More Time With His Family

A kezelés befejeztével szeptemberben Paullal jó hírt közöltek: a daganat zsugorodott. Mivel azonban a rák agresszív, az orvosok szerint kiújulhat. Paul most az ADCV immunterápiás vakcinára gyűjt, amely az első három adaghoz 80 000 fontot (kb. 35 millió forint) igényel, és minden további adag 23 000 fontba kerül. A teljes kezelés előállítása 120 000 fontba (kb 53 millió forintba) kerül. „Ethan szereti a karatét és a fekete övet célozza, Noah pedig a focit – ők nem érdemlik ezt, senki sem” – mondta Paul. Tíz nap alatt már 33 000 fontot gyűjtött a 140 000 fontos célból, és bízik benne, hogy a vakcina segíthet több időt nyerni a családjával.