"Örökké 19" - váratlanul elhunyt a realitysztár kishúga

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 21. 14:40
Óriási tragédia érte a realitysztárt, aki váratlanul elvesztette kishúgát. Teljesen összetört családja, a celeb szívszaggató részleteket árult el testvére utolsó pillanatairól.

Holly Hagan-Blyth bejelentette, hogy 19 éves húga tragikus hirtelenséggel elhunyt. A realitysztár és családja teljesen összetörtek.

Váratlanul elhunyt a realitysztár húga.
Váratlanul elhunyt a realitysztár húga. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Húga kezét fogta a realitysztár az utolsó pillanatokban is

A Geordie Shore sztárja ma reggel a közösségi médiában erősítette meg a hírt, miszerint testvére, Darci, békében hunyt el, miközben a kezét fogta. A fiatal családja és legjobb barátai körében töltötte utolsó idejét.

Az elmúlt négy nap olyan volt, amit soha, egyetlen családnak sem kívánok, hogy át kelljen élni. A szó minden értelmében traumatizáltak vagyunk. Egyszer majd megosztjuk Darci történetét.

- írta az MTV valóságshow-sztárja.
Holly hozzátette, hogy a nehéz időszak fényében arra kér mindenkit, tartsa tiszteletben családja magánéletét. Mindemellett köszönetet mondott a mentősöknek és a kórházi csapatnak, akik mindent megtettek testvére érdekében.

Darci gyönyörű volt, és ő maga ezt sosem látta. Mindig mondtam neki, hogy jobban nézne ki az óriási pókszempillák nélkül, de persze tudjuk, mekkora képmutató voltam, hiszen én is ilyet viseltem az ő korában! Ő élt a saját kis világában, elfelejtette lekapcsolni a villanyt, nem tudta bezárni az ajtót, ha éjszaka hazajött, és gyakran nyitva hagyta a fagyasztót, így anyu reggelre olvadt ételekkel találta magát szemben.

- áradozott testvéréről Holly.

Nem tudom, úgy viselkedem-e, ahogy egy gyászoló embernek kéne, de tényleg érzem, hogy ő ad nekem erőt, és fentről vigyáz ránk, mint a mi őrangyalunk. Annyira szeretünk, kicsi lány. Örökké 19.

A realitysztár szívszorító bejegyzését azonnal elárasztották a rajongók és barátok részvétüzenetei - írta a Mirror.

 

