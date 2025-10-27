Gézlapot hagytak egy kismama hasában a kontár orvosok: nem sokkal később belehalt

Egy fiatal nő tragikus körülmények között halt meg, miután az orvosok állítólag egy sebészeti gézlapot bent hagytak a hasüregében a császármetszés utáni varrás során.

A hatóságok vizsgálatot indítottak a végzetes orvosi hiba miatt (Képünk illusztráció) Fotó: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock

Az orvosok gondatlansága miatt halálos fertőzést kapott az édesanya

Idén januárban az indiai Jyoti Pal egy magánkórházban hozta világra kisfiát császármetszéssel. A vádak szerint az orvosok a műtét közben bent felejtettek egy gézdarabot a hasában, majd összevarrták a sebet. Bár Jyoti teljesen jól elkezdett felépülni, néhány nappal a szülés után borzasztó hasi fájdalmakra kezdett panaszkodni, és visszatért ugyanabba a kórházba, hogy kiderítse, mi lehet a baj.

Néhány nappal később Jyoti hasi fájdalmakra panaszkodott, ezért visszavittük a kórházba, de az orvosok nem tudták megmondani, mi okozza

- idézte fel a történteket férje, Prajjwal Pal.

Tragikus módon a kórházi orvosok nem ismerték fel a fájdalom valódi okát, és Jyoti állapota tovább romlott. Miután egy másik intézménybe szállították, az ottani orvosok végül felfedezték a bent maradt gézt, addigra azonban már súlyos fertőzés alakult ki a szervezetében. Bár azonnali kezelést kapott, Jyoti életét vesztette.

A megtört férj, Prajjwal most feljelentést tett a dehradúni kórház és a császármetszést végző orvosok ellen, és a helyi hatóságok vizsgálatot indítottak Jyoti halálának ügyében.

A körzet vezető orvosa, Manoj Sharma közölte, hogy a feltételezett gondatlanság kivizsgálását október 21-én rendelték el.

Ki kell vizsgálnunk a gondatlanság vádját annál a kórháznál, ahol a szülés történt. A személyzet felelőssége, hogy minden orvosi eszközt és anyagot nyilvántartsanak. A gézdarabok általában fájdalmat okoznak, de ritkán halált, ezért különösen fontos, hogy kiderítsük, miért vált ez a fertőzés végzetessé.

Sharma elmondta, hogy idézést küldtek a műtétben részt vevő személyzetnek és orvosoknak, miközben a vizsgálat idejére az érintett kórházat ideiglenesen bezárták. Egy négytagú bizottság folytatja a nyomozást, amelyhez még várják a boncolási jegyzőkönyvet. A vizsgálat eredményeit a közeljövőben teszik közzé - írta a Mirror.