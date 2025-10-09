A fejét fájlalta az egyetemista: nem sokkal később bekövetkezett a felfoghatatlan

Egy fiatal férfi 2023 szeptemberében erős fejfájásra és lázra kezdett panaszkodni. A 21 éves Lucas Martin nem sokkal korábban végzett a Liverpooli Egyetem nemzetközi üzleti szakán, a nyári szünetet pedig munkával töltötte, amikor megbetegedett, majd nem sokkal később bekövetkezett a felfoghatatlan.

Azt hitték, csak influenza, nem sokkal később elhunyt az egyetemista

Azt hitték, csak influenzája van az egyetemista fiúnak

Lucas a családjánál tartózkodott a Man-szigeten, amikor a láz és a fejfájás jelentkezett nála. A fiatal férfi ragaszkodott ahhoz, hogy már jól van, így egyedül maradt odahaza, mialatt a bátyja, Connor hazatért Birminghambe, a szüleik pedig meglátogatták a legidősebb testvérüket Edinburgh-ben. Lucashoz később a nagybátyja nézett be a szülők kérésére, majd amikor azt látta, hogy a 21 éves férfi állapota jelentősen leromlott, azonnal értesítette a családot, akik rögvest hazasiettek. Lucast ezután kórházba szállították, ahol agyhártyagyulladást diagnosztizáltak nála, és mesterséges kómába helyezték, ám alig néhány nappal később, szeptember 12-én elhunyt.

Mindannyian hazarohantunk, ahol azt mondták nekünk, hogy Lucasnak agyhártyagyulladás lehet, miközben próbáltunk úgy tenni, mintha az nem lenne életveszélyes. De ennyi volt, egyikünk sem beszélhetett már vele soha többet. Mesterséges kómába helyezték, valamint létfenntartó gépekre, mivel folyadék volt az agyában. Szörnyű megpróbáltatás volt ez mindannyiunk számára

- emlékezett vissza Connor, majd hozzátette, eleinte azt gondolták, Lucasnak súlyos influenzája van, ami kiváltképp gyakori az elsőéves főiskolások körében, ezért a család a történtek után igyekszik felhívni az egyetemista korúak figyelmét arra, hogy legyenek résen.

Lucasnak semmilyen konkrét betegségre utaló tünete nem volt. Körülbelül egy héttel azelőtt lett rosszul, hogy kórházba került, és mindannyian azt hittük, hogy ez csak az elsőévesek influenzája lehet. Sok időt töltött fent a szobájában, ezért sajnos nem tartottuk őt szemmel elég alaposan

- tette hozzá Connor, majd elárulta, az agyhártyagyulladás főbb tünetei egyáltalán nem jelentkeztek a testvérénél, a többi pedig megegyezett az influenza jeleivel. A gyászoló fivér most azt szeretné, ha Lucas története másokat is arra ösztönözne, hogy orvoshoz forduljanak, amennyiben aggályaik támadnak.

Azt hiszem, az egyetlen dolog, ami talán megmenthette volna Lucas életét, az az lett volna, ha ragaszkodunk ahhoz, hogy valami más baja is lehet, mint influenza – csakhogy ez meg sem fordult a fejünkben, egészen addig, amíg el nem vitte a mentő. Azt szeretném, ha az egyetemista korú gyerekek észben tartanák, amennyiben rosszul vannak, akkor ne legyenek olyan elutasítóak. Ha aggódsz, akkor tegyél lépéseket!

- zárta a mondandóját Connor, a Liverpool Echo beszámolója szerint.