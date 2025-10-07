Nátha miatt elvesztette mindkét lábát a focirajongó srác

Szepszis lett egy nátha vége, emiatt elveszítette mindkét lábát egy fiatal fiú, aki rajongott a fociért. Ma már újra jár és vezet, de hosszú és félelmetes út vezetett idáig.

Egyszerű nátha végül szepszis lett, ami végül az egész életét megváltoztatta a fiatal fiúnak Fotó: Unsplash

Egyszerű nátha végül szepszis lett

Egy „fiatal, egészséges” férfi élete napok alatt omlott össze, miután egy egyszerűnek tűnő megfázás halálos fertőzéssé vált. A 23 éves Levi Dewy 2022 decemberében torokfájással, végtagfájdalommal és lázzal ébredt. Néhány nap múlva, édesanyja megérzéseinek köszönhetően, kórházban kivizsgálták – percekkel később pedig szeptikus sokkot kapott, és többszervi elégtelenséggel küzdött.

„Nem tudom, anyai megérzés volt-e, de a légzése nem volt rendben” – emlékszik vissza édesanyja, Lara. „Nem evett, alig volt éber, és a láza nem csillapodott. Egyszerűen nem ő volt az én fiam.” - írta a Daily Mail.

Az orvosok pneumococcus-fertőzést diagnosztizáltak – egy baktériumot, amely tüdőgyulladást, agyhártyagyulladást és szepszist okozhat. Levit mesterséges kómába helyezték, és életét gépi tüdőtámogatással próbálták megmenteni.

A fertőzés azonban már túl messzire jutott: két nappal 21. születésnapja előtt mindkét lábát amputálni kellett. „Azt hittem, a szepszis csak időseket érint, vagy olyasmi, amit egy seb okoz” – mondta Lara.

Amikor megláttam, hogy a bőre foltos, a lábai kékek, tudtam, hogy nagy a baj.

Az orvosok mindössze 30 százalék esélyt adtak a túlélésre.

Levi végül felébredt a kómából. „Amikor magamhoz tértem, már elmúlt karácsony – mintha felfordult volna az életem. A családomtól kellett megtudnom, mi történt. Hálás vagyok, hogy élek, de nehéz volt elfogadni, hogy a lábaim nélkül kell továbbélnem.” A focit imádó fiatal ma már újra tanulja az életet.

Nem tudtam felöltözni, egyedül ülni, semmit. Most már kézzel vezetek – ezt is meg kellett tanulni. Az ember nem érti, milyen nehéz, amíg nem éli át.

Levi igyekszik felhívni a szepszis veszélyeire a figyelmet

Szülei most azért küzdenek, hogy minél többen felismerjék a szepszis korai jeleit. „A fiatal, erős szervezet néha elfedi a tüneteket, míg hirtelen össze nem omlik” – mondja édesapja, Neil. „Ezért kell tudni, mire figyeljünk.”

A szepszis az immunrendszer túlzott reakciója egy fertőzésre, amely saját szöveteinket kezdi támadni. Ha nem kezelik azonnal, szeptikus sokkhoz és halálhoz vezethet. A leggyakoribb tünetek: szürkés, kékes bőrszín, zavartság, összefolyó beszéd, nehezen múló kiütés vagy légzési nehézség.

Dr. Alina Paunescu sürgősségi orvos szerint Levi története sajnos nem ritka: „A szepszis nem csak az időseket érinti. Egy egyszerű fertőzés is végzetes lehet, ha nem ismerjük fel időben.” Levi ma már próbalábakkal jár, újra vezet, és igyekszik másokat figyelmeztetni: „Szerencsés vagyok, hogy élek. De szeretném, ha az emberek tudnák, mit kell észrevenni – mert egy kis késlekedés is mindent megváltoztathat.”