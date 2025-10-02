Gyászba borult az egyetem: elhunyt a híres sportcsillag

A Mercer Egyetem közössége mély gyászba borult, miután elhunyt a híres sportcsillag, Aliyah Waldon. A 19 éves röplabdázó hosszú ideje küzdött a csontrákkal, de a betegség végül legyőzte őt.
Halálhírét a Mercer röplabdacsapata jelentette be:
Ma este rendkívül nehéz a szívünk, mivel az egész Mercer-közösség gyászolja Aliyah Waldon távozását. Ali nagyszerű csapattárs, lány és barát volt, akinek a mosolya képes lett volna beragyogni a Hawkins Arénát. Küzdelmével összehozta az egész röplabdaközösséget, és nagyon fog hiányozni mindannyiunknak.
A floridai születésű sportoló 2023-ban csatlakozott a Mercer röplabdacsapatához, és már első szezonjában beválasztották az All-Southern Conference válogatottba, velük 28 mérkőzésen lépett pályára.
2024-ben diagnosztizálták oszteoszarkómával, egy ritka és agresszív csontrákkal, amit a combcsontjában fedeztek fel. A tünetek először csípőfájdalomként jelentkeztek nála, majd egy MRI-vizsgálat során fedezték fel a daganatot. A betegség miatt kénytelen volt befejezni sportkarrierjét, és hazatért Floridába kezelésre.
Csapata Aliyah tiszteletére különleges mezeket készíttetett: a "FIGHT" (harc) felirat volt rajtuk, amelyben az "i" betűt egy sárga szalag helyettesítette, a rák elleni küzdelem nemzetközi szimbóluma. Aliyah több mérkőzésen is a lelátóról buzdította társait.
Édesanyja, Julie Rodgers így emlékezett vissza:
Ali nem akarná, hogy szomorúak legyünk. Ő nem tartozott a hétköznapi emberek közé. Ő volt a legviccesebb, legboldogabb és legszeretetteljesebb ember, akit valaha ismertem. Áldott vagyok, hogy az édesanyja lehettem.
