Furcsa jelre lett figyelmes az anya a fia nyakán: hamarosan lesújtó diagnózist kapott

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 29. 20:30
Az orvosok eleinte állították, csak mandulagyulladás. Az anya azonban rögtön megérezte, hogy nagy a baj.
Egy édesanya az Egyesült Királyságból, Hampshire-ből nemrég felfedte azokat a tüneteket, amelyek a fiánál jelentkeztek, és amiket az orvosok tévesen mandulagyulladásnak tulajdonítottak – ám az anyai ösztöne mást súgott. A 13 éves Tyler Scott vérvizsgálatának eredményei az édesanyja, Charley elmondása szerint nem voltak megbízhatóak, mivel csak annyit mutattak ki, hogy a fiú vérszegény, az oka ennek viszont nem derült ki, az orvosok pedig kijelentették, nem rákról vagy leukémiáról van szó.

orvos, diagnózis
Lesújtó diagnózist kapott a 13 éves fiú, akinek az orvosok azt mondták, csak mandulagyulladása van /  Fotó: Pexels (illusztráció)

Az egyik legelső tünet, amelyre Charley felfigyelt, azok a csomók voltak Tyler nyakán. Az édesanya idén februárban kért orvosi segítséget, amikor a csomók egyre feltűnőbbé váltak, a fia pedig állandó fáradsággal kezdett küszködni. Az orvosok kezdetben azt állították, hogy valószínűleg mandulagyulladásról lehet szó, ám júliusban Tylernél már 4. stádiumú Hodgkin-limfómát, azaz a nyirokcsomókat érintő daganatos megbetegedést diagnosztizáltak, miután CT-vizsgálaton, ultrahangon és röntgenen is átesett, majd megkezdték a kezelést. A kisfiúnak jelenleg rákos csomók vannak az arcán, az orrán, a torkán, a kulcscsontján, a hónalján, a lépén, a bal lapockáján és az összes szervének belépési pontján. A mellkasán is van egy a szíve bejárata közelében.

Azt gondoltam, hogy limfóma, de nagyon megdöbbentem, amikor azt mondták, hogy ez már a 4. stádium. Hogy nem vették észre? 

- tette fel a kérdést a négygyermekes Charley.

A diagnózis az egész család életét felforgatta

Tyler nyáron kezdte meg a kemoterápiát, és eddig már hat cikluson átesett. Nyolc vérátömlesztése is volt, és jelenleg arra vár, hogy megkezdhesse a három sugárterápiás ciklus közül az elsőt. Az édesanyja elmondása szerint a diagnózis az egész életüket a feje tetejére állította, és fogalmuk sincs, mit hoz a jövő. A család emellett anyagi nehézségekkel is küzd, mivel Charley fizetés nélküli szabadságot vett ki, a folyamatos utazások a kórházba pedig magas költségekkel járnak. Az mindenesetre reményre ad okot, hogy a fiú jól reagált a kemoterápiára, miután a legutóbbi vizsgálat inaktív rák jeleit mutatta ki a hasában. Tyler egyébként a legidősebb a család négy gyermeke közül, Charley és Tyler édesapja, Joe Scott pedig igyekszik a lehető legnormálisabb körülményeket biztosítani a fiatalabb testvérek, a tízéves Kenny, a nyolcéves Nyla és a hatéves Aaloiah számára, akik nem teljesen értik, mi is történik a bátyjukkal.

Tyler a legpozitívabb kisfiú, akivel valaha találkoztam. Annyira rugalmas és erős

– mondta el Charley, aki továbbra is aggódik a jövő miatt, és hogy a kezelés mennyire lesz eredményes a későbbiekben.

Bár azt mondják, a betegség gyógyítható, nagyon sok kockázattal jár. Máshol is rák alakulhat ki, vagy kiújulhat, esetleg valami változás állhat be a kemoterápia során. A hat ciklusból csak kettő alakult jól, így minden menet más és más, és soha nem tudhatod, mi fog következni

- tette hozzá az édesanya, a Unilad beszámolója szerint.

 

