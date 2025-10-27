Így éli meg betegségét az oxigénhiánnyal küzdő Milán: "Sírni lehet, de a tintát ne áztassuk el"

Milán 18 éves mozgássérült fiatal. Mosolygós, határozott fiatalember, akinek elképesztő véleménye van az életről. Kevesen tudják róla, milyen hosszú és küzdelmes út vezetett idáig. Tímea és fia életre szóló harcot vív az oxigénhiány ellen!

Milán ma már mosolyog, pedig oxigénhiány jellemzi a mindennapjait (Fotó: Olvasói)



"Amikor kiderült, az a pokol volt" - oxigénhiány ellen küzd a kis család

Milán 18 éves mozgássérült fiatal, aki minden nehézség ellenére mosolyogva tekint a jövőbe. Aprócska koraszülöttként jött a világra, és már 12 naposan kórházi kezeléseken esett át. A születésekor derült ki, hogy a köldökzsinórján csomó volt, majd az ultrahangokon súlyos oxigénhiányt mutattak ki, mely nagyrészt a mozgásában korlátozza.

Amikor terhes voltam, nem gyanakodtunk, azonban a születésnél már kiderült, hogy nagy a baj. Az ultrahangon kiderült, hogy oxigénhiány miatt elhaltak bizonyos agyterületei. A mozgásért felelős rész sérült, ezért vannak kényszertartásai. Maga a pokol volt, amikor ezt megtudtuk. Amikor várandós vagy, szuper terhességed van, és aztán hirtelen kiderül, hogy nagyon nagy a baj – ezt senkinek sem kívánom!

– meséli édesanyja, Korcsinszky Tímea.

A család mindent megtett azért, hogy Milán a lehető legjobban fejlődjön.

Volt egy gerincműtéte, ami a feszességért felelős idegeket érintette. Akkoriban ezt a beavatkozást csak az Egyesült Államokban végezték. Szerencsésen ki is kerültünk oda. Nehezen éltem meg az egész időszakot, azonban szerencsések vagyunk, hogy Milán értelmileg rendben van – így teljesen normál gimnáziumba járhat

– teszi hozzá Tímea.

Milán nagyon is érti, mi történik körülötte, és ő maga is őszintén beszél a megpróbáltatásairól:

Nehezen éltem meg az egész időszakot. Az USA jó volt, de az egész terápiák… Azért minden oké, sírni lehet, de azért a tintát ne áztassuk el, mert van, akinek rosszabb

– meséli Milán a Borsnak, hatalmas humorérzékkel, mosolyogva.

Tímea ma már nemcsak anyaként, hanem segítőként is részt vesz a fejlesztésben.

Tulajdonképpen közösen találtuk ki az ötletet, hogy több BorsóPont is nyílhatna az országban. Nagyon lelkes vagyok, mert úgy érzem, Milán állapota is sokat javulhat azáltal, hogy a fejlesztés most már ilyen közel lesz hozzánk. Nagy örömmel kezdem meg az új munkámat az első BorsóPont vezetőjeként. Most, hogy itt dolgozom, valóban érzem, hogy van remény: Milán tovább fejlődhet, és megkaphatja az összes fejlesztést, ráadásul térítésmentesen. Ez hatalmas lendületet ad. Kismádor Csilla fantasztikus ember, csak a legnagyobb elismeréssel tudok róla beszélni. Nagyon sokat jártunk hozzá, és mindig szívvel-lélekkel fogadott bennünket. Különösen hasznosnak tartom az egyhetes intenzív terápiát

– mondja Tímea.

Eljön azért egy időszak az életben, amikor elfárad mindenki. Milánnál 12 éves korában volt ez a pont, amikor ő is és én is elfáradtunk. Azt gondolom, ekkor már minden csak rajta múlik. Akkor fog a legjobban fejlődni, ha ő is elhatározza, hogy fel akar állni. Milán nagyszerű lehetőséget kapott, élni kell vele. Remélem, hogy hetente többször is akarni fogja, mert benne van az erő, a vágy és a kitartás

– vallja őszintén az édesanya.