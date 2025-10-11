Ázsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Brigitta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Halálra rémültem a diagnózistól” – rutinbeavatkozás után omlott össze a fiatal lány élete

rák
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 15:30
agresszív tumorlány
A lány először nem akarta elhinni a diagnózist.

Lucinda Cleland, a mindössze 22 éves dél-ausztráliai joghallgató, élete legszörnyűbb hírét kapta egy egyszerűnek hitt orvosi beavatkozás után. A fiatal nő először csak mellkasi fájdalmak miatt fordult orvoshoz, ahol egy pingponglabda nagyságú cisztát találtak nála. Az orvosok szerint semmi komolyról nem volt szó, és a duzzanat később magától is visszahúzódott.

diagnózis
Szörnyű diagnózissal szembesült a lány.

Két évvel később azonban a fájdalom visszatért – ezúttal sokkal erősebben. Mivel a ciszta újra megnőtt, Lucindát műtétre küldték, hogy eltávolítsák a képződményt. Ám alig egy héttel az operáció után sokkoló diagnózist kapott: a feltételezett ciszta valójában tumor volt, és Hodgkin-limfómát, azaz nyirokrendszeri rákot állapítottak meg nála.

„Azt mondtam a kórházban: ez nem lehet rák – biztos voltam benne, hogy nem az. Minden egészségügyi szakember ezt hitte. Aztán jött a hidegzuhany”

 – mesélte a fiatal nő.

Lucinda éppen élete egyik legfontosabb időszakában járt: a tanulmányai végén, amikor a karrierjét akarta beindítani. 

„A ’C-betűs szó’ – a rák – az utolsó, amit hallani akarsz 22 évesen. Teljesen megrémültem, hogy vége mindennek, amit felépítettem”

 – mondta.

A kezelések keményen próbára tették. Négy kemoterápiás kúrát kapott, és hamarosan sugárkezelés vár rá. Bár sok haját sikerült megőriznie, a hajhullás így is súlyos csapásként érte. 

„Lehet, hogy hiú dolognak tűnik, de a haj egy fiatal nő számára az identitás része. És a termékenységem elvesztésének lehetősége is ijesztő volt”

 – tette hozzá.

Mindezek ellenére Lucinda nem adta fel. Jelenleg is gyűjtést szervez a GoFundMe-n, hogy fedezni tudja a kezelések költségeit, a fennmaradó adományokat pedig a Lymphoma Australia szervezetnek ajánlja fel.

A fiatal nő most a Victor Harbor Run jótékonysági félmaratonra készül, hogy futásával is felhívja a figyelmet a betegségre. 

„A futás mindig megnyugtat. Most pedig úgy érzem, ezzel zárhatom le ezt a rossz időszakot, és valami jót hozhatok ki belőle.”

Lucinda története nemcsak a bátorságról szól, hanem arról is, hogy egyetlen orvosi vizsgálat is örökre megváltoztathatja az ember életét – ám a remény, a kitartás és a hit még a legsötétebb diagnózis után is új erőt adhat, írja a People. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu