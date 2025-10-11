„Halálra rémültem a diagnózistól” – rutinbeavatkozás után omlott össze a fiatal lány élete

Lucinda Cleland, a mindössze 22 éves dél-ausztráliai joghallgató, élete legszörnyűbb hírét kapta egy egyszerűnek hitt orvosi beavatkozás után. A fiatal nő először csak mellkasi fájdalmak miatt fordult orvoshoz, ahol egy pingponglabda nagyságú cisztát találtak nála. Az orvosok szerint semmi komolyról nem volt szó, és a duzzanat később magától is visszahúzódott.

Szörnyű diagnózissal szembesült a lány.

Két évvel később azonban a fájdalom visszatért – ezúttal sokkal erősebben. Mivel a ciszta újra megnőtt, Lucindát műtétre küldték, hogy eltávolítsák a képződményt. Ám alig egy héttel az operáció után sokkoló diagnózist kapott: a feltételezett ciszta valójában tumor volt, és Hodgkin-limfómát, azaz nyirokrendszeri rákot állapítottak meg nála.

„Azt mondtam a kórházban: ez nem lehet rák – biztos voltam benne, hogy nem az. Minden egészségügyi szakember ezt hitte. Aztán jött a hidegzuhany”

– mesélte a fiatal nő.

Lucinda éppen élete egyik legfontosabb időszakában járt: a tanulmányai végén, amikor a karrierjét akarta beindítani.

„A ’C-betűs szó’ – a rák – az utolsó, amit hallani akarsz 22 évesen. Teljesen megrémültem, hogy vége mindennek, amit felépítettem”

– mondta.

A kezelések keményen próbára tették. Négy kemoterápiás kúrát kapott, és hamarosan sugárkezelés vár rá. Bár sok haját sikerült megőriznie, a hajhullás így is súlyos csapásként érte.

„Lehet, hogy hiú dolognak tűnik, de a haj egy fiatal nő számára az identitás része. És a termékenységem elvesztésének lehetősége is ijesztő volt”

– tette hozzá.

Mindezek ellenére Lucinda nem adta fel. Jelenleg is gyűjtést szervez a GoFundMe-n, hogy fedezni tudja a kezelések költségeit, a fennmaradó adományokat pedig a Lymphoma Australia szervezetnek ajánlja fel.

A fiatal nő most a Victor Harbor Run jótékonysági félmaratonra készül, hogy futásával is felhívja a figyelmet a betegségre.

„A futás mindig megnyugtat. Most pedig úgy érzem, ezzel zárhatom le ezt a rossz időszakot, és valami jót hozhatok ki belőle.”

Lucinda története nemcsak a bátorságról szól, hanem arról is, hogy egyetlen orvosi vizsgálat is örökre megváltoztathatja az ember életét – ám a remény, a kitartás és a hit még a legsötétebb diagnózis után is új erőt adhat, írja a People.