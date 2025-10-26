BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Összefogtak az üllőiek, erre lenne hatalmas szüksége a beteg Cintiának

Cintia
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 26. 14:00
betegségautógyűjtés
Összefogtak az üllőiek a nehéz helyzetben lévő családért. Éváék élete Cintia gyógykezeléseiről szól, így rendszeresen járnak Budapestre orvosi vizsgálatokra, ezért számukra elengedhetetlenül fontos az autó.

Háromszor kapott agyvérzést, és háromszor élesztették újra a szülőszobán Zsolnai Cintiát. A gyermek söntöt kapott a fejébe,  járni, felülni önállóan nem tud, Cintia azonban értelmileg teljesen ép. 

Cintia
Egy autó elengedhetetlenül fontos, hogy a Cintia biztonságosan eljusson a kezelésekre
Fotó:   olvasói

Cintia születése után bentlakásos otthonba került, ahol Éva dolgozott, és gondoskodott róla. A gyermek veleszületett betegségeihez még egy gerincvelő eredetű izomsorvadás az SMA-1 is társul.

Először csak azt szerette volna az édesanyja, hogy Cinti havonta egy hétvégét nálunk töltsön, de 2015-ben hozzánk került, és azóta velünk él, és a fogadó gyámjai lettünk

 -mondja Éva, aki azóta is mindent megtesz a beteg gyermekért. Miután Cintia állapota romlani kezdett magántanuló lett, és a nevelőanyja óriási áldozatot hozott. Feladta a munkahelyét, hogy gondoskodni tudjon róla.

Cintia bal keze évek óta nem mozdul meg, és a jobb kezén is csak egy úját tudja megmozdítani. Állapota azóta tovább romlott, és már a folyadékot sem tudja lenyelni ezért az orrán keresztül szondán tudják csak táplálni a műtéti úton beültetett button segítségével.

Nagyon boldog és kiegyensúlyozott nő lett Cintiből, aki most 20 éves. Szeret beszélgetni, és imádja a társaságot 

-folytatja Deák-Olajos Éva, aki a nap 24 órájában a gyermek mellett van.

Ahhoz, hogy Cintia eljusson a kezelésekre elengedhetetlen egy autó

A családnak újabb kihívással kell szembenéznie, mert ahhoz, hogy Cintiát el tudják vinni a megfelelő kezelésekre, terápiákra, egy üzembiztos autóra lenne szükségük.

A mi autónk nagyon öreg, 24 éves. Nemsokára lejára a műszaki vizsgája, és már többet nem lehet levizsgáztatni az állapota miatt. Kétségbe voltunk esve, mert a megnövekedett kiadásaink miatt nem tudunk önerőből újat vásárolni, ezért csak összefogással sikerülhet összeszednünk a pénzt 

-folytatja Éva, aki egy olyan megbízható, biztonságos autót szeretne vásárolni, amibe Cintia kerekesszéke is befér.

Szerencsére többen mellénk álltak és segítenek nekünk ebben. Üllőn, az egyik zöldséges is a segítségünkre sietett, és nála is le lehet adni az adományokat, amit természetesen minden esetben dokumentálunk

 -zárja a beszélgetést Éva, aki bízik abban, hogy sikerül összegyűjteniük az autó árát, és Cintia biztonságosan el tud jutni a kezelésekre.

ITT tudod felvenni a családdal a kapcsolatot!

 

