Szülés után kezdődött Felícia fejfájása: 5 hónappal később rejtélyes körülmények közt hunyt el az édesanya

Kolozsvári Éva hihetetlenül megszerette a menyét. Az anyós elmondása szerint már az első találkozásnál szimpatikus volt számára a fiatal lány. Éva unokájának születése után Felíciával újabb szintre lépett a kapcsolatuk. Az örömöknek azonban tragédia vetett véget: Felícia hirtelen betegség után agyvérzést kapott.
Olyan személyiség volt, akinek időbe telik megnyílni. Én mégis annyira megszerettem, minden hibájával együtt. Imádta a fiamat, és amikor megszületett az unokám, még egy ajándékot adott a családunknak
– idézte fel a kezdeteket Éva. A fia és Felícia három éve voltak házasok, idén született meg az első közös gyermekük, Máté.
Felícia első gyermeke születése után fejfájásra kezdett panaszkodni.
Máté születésekor is fájlalta a fejét. Akkor meg is vizsgálták a menyemet, de semmit nem találtak
– az anyós hozzátette, hogy Felícia az életének utolsó hónapjában is fejfájásra panaszkodott, de az akkor kevesebb, mint 5 hónapos kisfiút nem akarta egyedül hagyni.
Mi, nagyszülők vigyáztunk a Mátéra, amikor egy orvosi vizsgálatról hazaértek, akkor kezdődött minden
– mondta Éva, aki szerint a fiatal édesanya ekkor újból fájlalni kezdte a fejét. Felícia állapota azonban annyira rosszra fordult, hogy hányni kezdett: az anyós szerint ekkor már alig tudott magáról.
Június 17-én kórházba szállították, de az orvosok értetlenül álltak az agyában keletkezett vérrögök előtt.
Éva szerint az orvosok ezt a találták a legjobb megoldásnak.
Aznap volt a harmadik házassági évfordulójuk, amikor elaltatták
– az anyós elmondása szerint az altatásra azért volt szükség, mert vérrögök keletkeztek Felícia agyában. A családnak azt mondták az orvosok, hogy mindezt feltehetően a szülés váltotta ki. Azonban a kórházban is értetlenül álltak az eset előtt.
Amikor az orvos megbeszélte vele az altatást, megígértette vele, hogy felébreszti azért, hogy visszamehessen a kisfiához
– a nagymama könnyek között tette hozzá.
Június 24-én azt mondták a családnak: Felícia állapota súlyos, de stabil. Még reménykedtek, hogy meg lehet menteni.
Az anyós elmesélte, hogy az orvosok mindent megpróbáltak. Többféle vérhígítót is használtak, de egyik sem használt. A kistarcsai Flór Ferenc Kórház orvosai öt napig próbáltak megoldást találni, aztán új diagnózis érkezett: agyi ödémát vettek észre.
Felícia szervezete ezzel már nem tudott megbirkózni. Az agyában keletkezett vérrögök a vérhígítók ellenére elkezdtek megjelenni a nyakában is. Az agyi ödéma hatására egyre nőtt az agyában a nyomás. Az altatás sem használt. Július 3-án agyvérzés következtében vesztette életét a fiatal édesanya.
A fiatal édesanya tragikus halála lesújtotta a családot. A gyász közepette azonban egy 5 hónapos kisfiúról is gondoskodniuk kell.
Itt maradt ez a pici gyerek, aki sosem fogja megismerni az anyukáját. Ez borzasztó.
– mondta Éva, aki szerint Máté édesanyja halálából még semmit nem ért. Így nagymamaként azon fog munkálkodni, hogy Máté ne érezze Felícia hiányát. Ehhez azonban minden támogatásra szüksége van a családnak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.