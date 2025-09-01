Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Egon, Egyed névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szülés után kezdődött Felícia fejfájása: 5 hónappal később rejtélyes körülmények közt hunyt el az édesanya

tragédia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 10:00
agyvérzéshalál
Az nagytarcsai családot hatalmas sorscsapás érte. Az orvosok sem értették, mi okozta az agyvérzést.

Kolozsvári Éva hihetetlenül megszerette a menyét. Az anyós elmondása szerint már az első találkozásnál szimpatikus volt számára a fiatal lány. Éva unokájának születése után Felíciával újabb szintre lépett a kapcsolatuk. Az örömöknek azonban tragédia vetett véget: Felícia hirtelen betegség után agyvérzést kapott.

A 31 éves Felícia július 3-án, agyvérzésben hunyt el.
A 31 éves Felícia július 3-án agyvérzésben hunyt el Fotó: Bors Olvasói

Olyan személyiség volt, akinek időbe telik megnyílni. Én mégis annyira megszerettem, minden hibájával együtt. Imádta a fiamat, és amikor megszületett az unokám, még egy ajándékot adott a családunknak

– idézte fel a kezdeteket Éva. A fia és Felícia három éve voltak házasok, idén született meg az első közös gyermekük, Máté. 

A gyermekáldást tragédia követte

Felícia első gyermeke születése után fejfájásra kezdett panaszkodni. 

Máté születésekor is fájlalta a fejét. Akkor meg is vizsgálták a menyemet, de semmit nem találtak

– az anyós hozzátette, hogy Felícia az életének utolsó hónapjában is fejfájásra panaszkodott, de az akkor kevesebb, mint 5 hónapos kisfiút nem akarta egyedül hagyni. 

Mi, nagyszülők vigyáztunk a Mátéra, amikor egy orvosi vizsgálatról hazaértek, akkor kezdődött minden

– mondta Éva, aki szerint a fiatal édesanya ekkor újból fájlalni kezdte a fejét. Felícia állapota azonban annyira rosszra fordult, hogy hányni kezdett: az anyós szerint ekkor már alig tudott magáról. 

Június 17-én kórházba szállították, de az orvosok értetlenül álltak az agyában keletkezett vérrögök előtt. 

Az orvosok egy megoldást találtak: elaltatták Felíciát

 Éva szerint az orvosok ezt a találták a legjobb megoldásnak. 

Aznap volt a harmadik házassági évfordulójuk, amikor elaltatták

– az anyós elmondása szerint az altatásra azért volt szükség, mert vérrögök keletkeztek Felícia agyában. A családnak azt mondták az orvosok, hogy mindezt feltehetően a szülés váltotta ki. Azonban a kórházban is értetlenül álltak az eset előtt. 

Amikor az orvos megbeszélte vele az altatást, megígértette vele, hogy felébreszti azért, hogy visszamehessen a kisfiához

– a nagymama könnyek között tette hozzá. 

Az agyvérzéssel nem tudott megbirkózni a szervezete

Június 24-én azt mondták a családnak: Felícia állapota súlyos, de stabil. Még reménykedtek, hogy meg lehet menteni. 

Az anyós elmesélte, hogy az orvosok mindent megpróbáltak. Többféle vérhígítót is használtak, de egyik sem használt. A kistarcsai Flór Ferenc Kórház orvosai öt napig próbáltak megoldást találni, aztán új diagnózis érkezett: agyi ödémát vettek észre.

Felícia szervezete ezzel már nem tudott megbirkózni. Az agyában keletkezett vérrögök a vérhígítók ellenére elkezdtek megjelenni a nyakában is. Az agyi ödéma hatására egyre nőtt az agyában a nyomás. Az altatás sem használt. Július 3-án agyvérzés következtében vesztette életét a fiatal édesanya.

A család segítséget kér

A fiatal édesanya tragikus halála lesújtotta a családot. A gyász közepette azonban egy 5 hónapos kisfiúról is gondoskodniuk kell. 

A most 5 hónapos Máté édesanya nélkül maradt.
A most 5 hónapos Máté édesanya nélkül maradt. Fotó: Bors Olvasói

Itt maradt ez a pici gyerek, aki sosem fogja megismerni az anyukáját. Ez borzasztó.

– mondta Éva, aki szerint Máté édesanyja halálából még semmit nem ért. Így nagymamaként azon fog munkálkodni, hogy Máté ne érezze Felícia hiányát. Ehhez azonban minden támogatásra szüksége van a családnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu