Szülés után kezdődött Felícia fejfájása: 5 hónappal később rejtélyes körülmények közt hunyt el az édesanya

Kolozsvári Éva hihetetlenül megszerette a menyét. Az anyós elmondása szerint már az első találkozásnál szimpatikus volt számára a fiatal lány. Éva unokájának születése után Felíciával újabb szintre lépett a kapcsolatuk. Az örömöknek azonban tragédia vetett véget: Felícia hirtelen betegség után agyvérzést kapott.

A 31 éves Felícia július 3-án agyvérzésben hunyt el Fotó: Bors Olvasói

Olyan személyiség volt, akinek időbe telik megnyílni. Én mégis annyira megszerettem, minden hibájával együtt. Imádta a fiamat, és amikor megszületett az unokám, még egy ajándékot adott a családunknak

– idézte fel a kezdeteket Éva. A fia és Felícia három éve voltak házasok, idén született meg az első közös gyermekük, Máté.

A gyermekáldást tragédia követte

Felícia első gyermeke születése után fejfájásra kezdett panaszkodni.

Máté születésekor is fájlalta a fejét. Akkor meg is vizsgálták a menyemet, de semmit nem találtak

– az anyós hozzátette, hogy Felícia az életének utolsó hónapjában is fejfájásra panaszkodott, de az akkor kevesebb, mint 5 hónapos kisfiút nem akarta egyedül hagyni.

Mi, nagyszülők vigyáztunk a Mátéra, amikor egy orvosi vizsgálatról hazaértek, akkor kezdődött minden

– mondta Éva, aki szerint a fiatal édesanya ekkor újból fájlalni kezdte a fejét. Felícia állapota azonban annyira rosszra fordult, hogy hányni kezdett: az anyós szerint ekkor már alig tudott magáról.

Június 17-én kórházba szállították, de az orvosok értetlenül álltak az agyában keletkezett vérrögök előtt.

Az orvosok egy megoldást találtak: elaltatták Felíciát

Éva szerint az orvosok ezt a találták a legjobb megoldásnak.

Aznap volt a harmadik házassági évfordulójuk, amikor elaltatták

– az anyós elmondása szerint az altatásra azért volt szükség, mert vérrögök keletkeztek Felícia agyában. A családnak azt mondták az orvosok, hogy mindezt feltehetően a szülés váltotta ki. Azonban a kórházban is értetlenül álltak az eset előtt.

Amikor az orvos megbeszélte vele az altatást, megígértette vele, hogy felébreszti azért, hogy visszamehessen a kisfiához

– a nagymama könnyek között tette hozzá.

Az agyvérzéssel nem tudott megbirkózni a szervezete

Június 24-én azt mondták a családnak: Felícia állapota súlyos, de stabil. Még reménykedtek, hogy meg lehet menteni.

Az anyós elmesélte, hogy az orvosok mindent megpróbáltak. Többféle vérhígítót is használtak, de egyik sem használt. A kistarcsai Flór Ferenc Kórház orvosai öt napig próbáltak megoldást találni, aztán új diagnózis érkezett: agyi ödémát vettek észre.

Felícia szervezete ezzel már nem tudott megbirkózni. Az agyában keletkezett vérrögök a vérhígítók ellenére elkezdtek megjelenni a nyakában is. Az agyi ödéma hatására egyre nőtt az agyában a nyomás. Az altatás sem használt. Július 3-án agyvérzés következtében vesztette életét a fiatal édesanya.