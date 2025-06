Lebénult az agyvérzéstől a hétéves Hédi: hihetetlen, mit tett a kómából magához térve

Hédi egy igazi életrevaló, örökmozgó kislány volt. Tornázott és néptáncolt, az oktatók szerint mindkettőben tehetséget mutatott. 2024. augusztus 14-én minden előjel nélkül agyvérzést kapott és lebénult.

A lebénult Hédi hisz a felépülésében Fotó: Olvasói

Éppen egy horgásztáborban üdültünk. Hédi még fogott egy gyönyörű pontyot, majd lepihent. Nem sokkal később erős fejfájásra panaszkodott. Adtunk neki hideg vizes borogatást, de ez nem segített, a lányom pedig már sírt a tünetektől. Rájöttünk, hogy ez komolyabb probléma lehet, ezért autóval bevittük a kórházba

– emlékezett vissza Ágnes, Hédi édesanyja.

Az orvosok a gyors vizsgálat során megállapították, hogy a gyermek agyvérzést kapott, és nagy valószínűséggel a szülei lélekjelenlétének köszönheti az életét. Ha később érnek be a kórházba, akár tragédia is történhetett volna.

"A gyulai kórházba vittük, de az ottani orvosok felvették a kapcsolatot a szegedi klinikával. Kiderült, hogy meg kell nyitni kislányom koponyáját, ezért át kellett szállítani Szegedre" – mondta az édesanya.

Hédi lebénult, de a család nem adja fel

Hédi jobb oldala teljesen lebénult, egy ideig gyomorszonda segítségével kellett táplálni. A gyermek egy időre kómába esett, és mikor felébredt, a szülei különös jelenségre lettek figyelmesek:

Beszélni nem tudott, de elkezdett Kárpátia dalokat énekelni. Azóta szerencsére a beszédkészsége is sokat javult

– árulta el Ágnes.

A kislány az agyvérzés előtt még fogott egy pontyot Fotó: Olvasói

Hédi összesen 11 fejműtéten esett át, Budapesten egy söntöt is beépítettek a koponyájába. Kerekesszékbe kényszerült, de a család és a kislány nem adja fel a reményt, hogy Hédi egy nap teljesen felépül. A gyermek rendszeresen jár rehabilitációra, többek között a Bethesda Gyermekkórházban robotterápián vesz részt. Ennek is köszönhető, hogy bottal már 200 métert is tud gyalogolni.

Hédi mindemellett újra felismeri a betűket, de az iskolával való megállapodás szerint megismétli a 2. osztályt.

"Hédi szerencsére életvidám, és egyáltalán nem látszik rajta, hogy tragikusan fogná fel az állapotát. Mi mindent elkövetünk annak érdekében, hogy érezze a támogatást" – fejezte be Ágnes.