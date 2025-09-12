Mese született Tiborról, az űrhajósról – 87 éves nagymama írta

Nem hétköznapi, hogy valaki 70 évesen kezd el írni és még 87 éves korában könyve jelenik meg. Az Ómama nyaklánca című, már több kiadást megért igaz családregény szerzője, Silingi Terézia ezúttal mesekönyvvel jelentkezik, amiben 15 történet kapott helyet. Köztük az egyik űrhajósokról szól.

Silingi Terézia kézzel írta a meséit, az egyik főszereplője Tibor, az űrhajós Fotó: Olvasói

A mese kapocs szülő és gyerek között

"Mindig is jól tudtam történeteket mesélni, de hogy le is tudom írni ezeket, az csak akkor derült ki, amikor már az unokák is kirepültek" – mesélte a Borsnak a bemutató előtt a szellemileg friss, korát meghazudtolóan fiatalos szerző. - Az Ómama nyaklánca sikere után úgy gondoltam, a gyerekek is megérdemelnek néhány igaz mesét, amiket többségében a gyerekkoromból és Ómamától, férjem nagymamájától hoztam.

A mesemondás nagyon fontos kapcsolódási pont szülő és gyermek között és arra is alkalmat ad, hogy a gyerek kérdezzen vagy elmondjon olyasmit, amit másként nem mondana el.

- tette hozzá.

A könyvborító illusztrációját is Felföldi Anna festette Fotó: Ómama meséi

Csongrádi Kata lesz a háziasszony és mesemondó

A bemutató háziasszonya, egyben mesemondója Csongrádi Kata színművész és meghívott vendég Müller Péter Kossuth-díjas író, akivel az utóbbi időben ritkábban találkozhat a közönség. A szervezők a gyerekeknek külön programmal is készültek: saját kedvül szerint kiszínezhetik a könyv illusztrációit és kirakhatják a képekből készült puzzle-t. Az illusztrációkat kifejezetten a mesékhez készítette Felföldi Anna, aki már számos mesekönyvet keltett életre és maga is kétszeres nagymama.

Kimondottan élvezetes volt ezt a könyvet illusztrálni. Az Ómama meséi első olvasásra megelevenedtek előttem. Szereplői gyerekek, ahogy tanulják a világot azoktól, akik-amik őket körülveszik

– mondta el a Borsnak.

Az egyik mese főszereplője Tibor, az űrhajós

És hogyan kerül ide Tibor, a magyar űrhajós? Ő a főszereplője annak a mesének, ami 200 év múlva játszódik és ahol új Földet fedeznek fel.

A 200 év múlva című mese illusztrációja Fotó: Ómama meséi

-Amikor írtam ezt a mesét, már szó volt a magyar űrprogramról, de Kapu Tibor még nem ment fel az űrbe – árulta el a szerző.

A szereplő elnevezésével szerettem volna tisztelegni a második magyar űrhajós előtt, egyben alkalmat adni arra, hogy a szülők a gyerekekkel beszélgethessenek arról, milyen nagy dolog az űrkutatás és milyen fontos szerepet játszanak az emberiség életében az űrhajósok.

Az űrhajósokról szóló illusztráció szereplőjén mintha fel is fedeznénk Kapu Tibor vonásait. Vagy ez csak káprázat? Aki maga akar meggyőződni róla, a Városliget Látogatóközpontban, Gábriel arkangyal szobrának másolata mellett szeptember 30-ig megtekintheti az összes illusztrációt eredetiben, közte az űrhajósokról készült képet is. A szeptember 12-i könyvbemutatót és a kiállítást a Liget Budapest projektet megvalósító Városliget Zrt. támogatta.