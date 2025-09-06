„Azt hittem ő a Tinderes álom pasim, végül a pszichiátrián kötöttem ki miatta”

Azt hitte végre megtalálta Tinderen a tökéletes férfit, a pszichiátrián kötött ki az a Cecilie Fjellhoy, akinek most életcélja, hogy megállítsa az internetes társkeresőn felbukkant csalókat. Ceciliét ugyanis teljesen elbűvölte Simon Leviev, akit álmai pasijának hitt. Sármos volt, figyelmes és azt állította magáról, hogy egy gyémántcég örököse. Néhány héttel később Cecilie rájött, hogy Leviev három hónap alatt 200 ezer fontot, több mint 90 milliót lopott tőle. De kiderült, nem ő volt az egyetlen áldozat.

Leviev, eredeti nevén Shimon Hayut ugyanis több nőt is átvert és összesen mintegy 7,4 millió fontot, több mint 3 milliárd forintot csalt ki tőlük. 2011-ben menekült el Izraelből, hogy elkerülje a csalás miatti bírósági tárgyalást 2019-ben hamis útlevéllel mégis letartóztatták Görögországban, és kiadták őt Izraelnek. Bár csalás és hamisítás miatt felelnie kellett, a Tinder-csalásért sosem ítélték el.

Cecilie 2018-ban találkozott Levievvel a Tinderen. A férfi kezdetben figyelmes partnerként viselkedett és rózsacsokrokkal halmozta el őt azonban rövid idő után pénzügyi segítséget kért. Azt állította, hogy riválisai vadásznak rá, és nem használhatja a saját bankkártyáját. Cecilie pedig szerelemtől fűtve hitt neki. Az egész azonban odáig vezetett, hogy a fiatal nő pszichiátriai segítségre szorult, antidepresszánst kapott miután a hitelezők perelni kezdték őt és a rendőrség házkutatást tartott nála Leviev miatt. Évekig terápiára járt, hogy feldolgozza a traumát.

Azt hiszem, Simon ma már nagyon bánja, hogy találkozott velem. Gyengének hitt, de most egy egész mozgalmat indítottam el, hogy másokat is megvédjek

- közölte az immáron 36 éves, aki egy dokumentum sorozat segítségével próbál tenni azért, hogy mások ne járjanak úgy, mint ő:

Szeretném, ha a jövőben ezeknek a bűnözőknek nemcsak a pénzlopás miatt kellene felelniük, hanem az érzelmi és lelki bántalmazásért is

