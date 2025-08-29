Tápai Andi máris válik? Gyanús jelekre figyeltek fel a kommentelők

Tápai Szabina húga, Andi a Szingli vagy svindli című műsorban tűnt fel először, ahol úgy tűnt, a szerelem is rátalált, végül mégis elváltak útjaik Dejannal. A személyi edző ezek után Bodó Imre mellett állapodott meg, akivel gyorsan össze is házasodtak, és egy ideig nagyon boldogok voltak. Mostanság azonban egyre több követőjüknek lett gyanús, hogy Tápai Andiék talán válófélben vannak. Mutatjuk is az árulkodó jeleket!

Tápai Andit Szingli vagy svindlis szereplése után találta meg a szerelmet Bodó Imre személyében (Fotó: Archív)

Tápai Andi Bodó Imre mellett szinte kivirult és hónapokig minden csak a boldogságukról szólt, de mostanra mintha elillant volna nagy szerelem. A sztárpár tavaly májusban kötötte össze az életét, de a Reddit kommentelőiek feltűnt, hogy alig több mint egy évvel később, egyik pillanatról a másikra eltűntek a közös fotók Tápai Andi Instagram oldaláról. Igaz, Imre profilján még található néhány kép, ami tanúbizonyságot állít kapcsolatuknak, de ettől függetlenül egyik fél sem követi már a másikat.

„Andinak már minden eltűnt a profiljáról és nem is követik egymást. Ilyen rövid ideig tartott volna a házasság?” – vetette fel az egyik szemfüles követőjük.

A csávó ezer éve fent van Tinderen, csoda, hogy eddig húzták

– állította egy másik hozzászóló, bár persze a kommentjét nem támasztotta alá bizonyítékkal.

Tápai Andi hite miatt komoly fogadalmat tett

Sokak szerint a házasságukban talán az is problémát okozhatott, hogy Andi és Imre még a kapcsolatuk elején fogadalmat tettek, miszerint csak az esküvő után bújnak ágyba. Ez persze korántsem biztos, de egyes netes „szakértők”, úgy vélik talán nem működött közöttük a kémia.

„Pedig mekkora szerelemnek hirdették… A nászéjszakáig nem is háltak együtt, ha minden igaz. Lehet, hogy ott derült ki, hogy nem működik a kémia” – fejtegette egy másik kommentelő.

Tápai Andi Dejannal való szakítása után néhány hónappal mondta ki az igent Imrének, de most úgy tűnik, ez a kapcsolat sem lett tartós (Fotó: Archív)

Bodó Imre volt párja lehetett a hibás?

Akad olyan is, aki inkább azt furcsállja, hogy az edző milyen jó viszonyt ápol egykori kedvesével. Úgy gondolják, akár ez is közrejátszhatott Tápai Andi válásában, amit sokan már kész tényként kezelnek.

Nekem már önmagában az is fura, hogy Dórival ennyire szoros barátságban maradtak, miután elváltak. Értem, hogy sok esetben átalakul a szerelem, de mégis 10 évig együtt voltak, szerintem ezt lehetetlen semmissé tenni és teljes közönnyel kezelni. Szerintem Iminek mai napig ő az „igazi”

– írta egy önjelölt párkapcsolati szakértő.

A témában lapunk Andit is megkereste, de nem kívánt nyilatkozni.